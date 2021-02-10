В ООН ответили на закрытие российских каналов в Латвии

Нацсовет Латвии по электронным СМИ (NEPLP) накануне принял решение о запрете на ретрансляцию в стране еще 16 телеканалов, вещающих на русском языке

ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Свобода прессы должна соблюдаться во всех странах – заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя ситуацию с закрытием российских каналов в Латвии, пишет РИА Новости.

Национальный совет Латвии по электронным СМИ (NEPLP) во вторник принял решение о запрете на ретрансляцию в стране еще 16 телеканалов, вещающих на русском языке, в том числе REN TV Baltic и NTV Mir Baltic.

Отвечая на вопрос о том, получал ли генсек ООН какие-либо жалобы от российской стороны на этот счет, Дюжаррик сказал на брифинге: "Я не слышал о том, получал ли он какие-либо жалобы, по крайней мере на данный момент, но мы можем проверить".

"Наша принципиальная позиция заключается в том, что свобода прессы должны быть в любой стране", – подчеркнул он.

В понедельник Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение о запрете на год ретрансляции в республике телеканала "Россия-РТР". Ранее кабельный оператор Латвии Tet сообщил, что прекратит ретрансляцию крупнейших российских телеканалов – ПБК (ретранслятор программ Первого канала в странах Балтии), "НТВ Мир", "Рен ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс". Ретрансляция прекратилась с 1 февраля. Вместо перечисленных каналов зрителям будут предложены другие. Компания объявила, что также продолжает поиск каналов, которые можно добавить в пакет.

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Российский фонд мира обратится в ООН и ОБСЕ в связи с закрытием телеканалов РФ в Латвии, ранее сообщила РИА Новости первый вице-президент организации Елена Сутормина.

Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".