09:56 10 Февраля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0158
  • 100 RUB4.4784
  • USD3.3161
Поиск
Здание ООН

В ООН ответили на закрытие российских каналов в Латвии

© CC0 / Pixabay
Россия
Получить короткую ссылку
Темы:
Новости из России (1578)
11104
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210210/250845277/V-OON-otvetili-na-zakrytie-rossiyskikh-kanalov-v-Latvii.html

Нацсовет Латвии по электронным СМИ (NEPLP) накануне принял решение о запрете на ретрансляцию в стране еще 16 телеканалов, вещающих на русском языке

ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Свобода прессы должна соблюдаться во всех странах – заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя ситуацию с закрытием российских каналов в Латвии, пишет РИА Новости

Переход с аналогового на цифровое телевещание
© photo: Sputnik / Artem Kirinyuk
"Защита инфопространства" – в Латвии запретили вещание еще 16 русскоязычных телеканалов

Национальный совет Латвии по электронным СМИ (NEPLP) во вторник принял решение о запрете на ретрансляцию в стране еще 16 телеканалов, вещающих на русском языке, в том числе REN TV Baltic и NTV Mir Baltic.

Отвечая на вопрос о том, получал ли генсек ООН какие-либо жалобы от российской стороны на этот счет, Дюжаррик сказал на брифинге: "Я не слышал о том, получал ли он какие-либо жалобы, по крайней мере на данный момент, но мы можем проверить".

"Наша принципиальная позиция заключается в том, что свобода прессы должны быть в любой стране", – подчеркнул он.

В понедельник Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение о запрете на год ретрансляции в республике телеканала "Россия-РТР". Ранее кабельный оператор Латвии Tet сообщил, что прекратит ретрансляцию крупнейших российских телеканалов – ПБК (ретранслятор программ Первого канала в странах Балтии), "НТВ Мир", "Рен ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс". Ретрансляция прекратилась с 1 февраля. Вместо перечисленных каналов зрителям будут предложены другие. Компания объявила, что также продолжает поиск каналов, которые можно добавить в пакет.

Боррель: суд Латвии разберется в ситуации с журналистами Sputnik >>>

Российский фонд мира обратится в ООН и ОБСЕ в связи с закрытием телеканалов РФ в Латвии, ранее сообщила РИА Новости первый вице-президент организации Елена Сутормина.

Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".

Темы:
Новости из России (1578)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Матч между сборными Грузии и России по регби 7 февраля 2021 года
Как Грузия выиграла у России и завоевала Кубок европейских наций - фото
Оппозиция устроила шествие в Зугдиди во время комендантского часа - видео
Оппозиция устроила шествие в Зугдиди во время "комендантского часа" - видео
Вакцина от COVID-19 в Грузии - этапы иммунизации
Вакцина от COVID-19 в Грузии - этапы иммунизации
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться