НАТО угрожает запуску 5G в России – видео

Эстония и Латвия объявили войну российским вышкам 5G в Ленинградской области РФ. Подробнее – смотрите в видео

Две балтийские страны недовольны, что российские операторы связи тестируют новое поколение мобильной связи на частотах 4,8-4,99 ГГц.

Ведь в этом диапазоне работают военные авиационные системы НАТО, членами которого являются Эстония и Латвия. И якобы российские вышки 5G могут создавать серьезные помехи для авиации Альянса.

Претензию к России поддержала и Финляндия, страна, которая не входит в Североатлантический альянс, но чьи военные системы унифицированы под стандарты НАТО. Теперь от России требуют отказаться от использования этих частот.