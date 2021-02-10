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НАТО угрожает запуску 5G в России – видео

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video : Sputnik / RUPTLY
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210210/250845661/NATO-ugrozhaet-zapusku-5G-v-Rossii---video.html

Эстония и Латвия объявили войну российским вышкам 5G в Ленинградской области РФ. Подробнее – смотрите в видео

Две балтийские страны недовольны, что российские операторы связи тестируют новое поколение мобильной связи на частотах 4,8-4,99 ГГц.

Ведь в этом диапазоне работают военные авиационные системы НАТО, членами которого являются Эстония и Латвия. И якобы российские вышки 5G могут создавать серьезные помехи для авиации Альянса.

Претензию к России поддержала и Финляндия, страна, которая не входит в Североатлантический альянс, но чьи военные системы унифицированы под стандарты НАТО. Теперь от России требуют отказаться от использования этих частот.

Теги:
технологии, НАТО, Россия, Россия


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