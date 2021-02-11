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Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак).

Компании в Германии ведут переговоры о производстве вакцины "Спутник V"

© photo: Sputnik / Алексей Даничев
Россия
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Речь идет о производстве "Спутника V" в Германии для третьих стран до тех пор, пока вакцина не будет технически зарегистрирована в ЕС

ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Немецкие компании в данное время ведут переговоры о производстве вакцины от COVID-19 "Спутник V" – до ее одобрения к использованию в ЕС российская вакцина могла бы поставляться в третьи страны.

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Об этом в интервью РИА Новости заявил исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики (Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft e.V.) Михаэль Хармс. Он напомнил, что согласно приведенным в авторитетном научном издании The Lancet данным, российская вакцина "Спутник V" имеет эффективность 91,6%.

"Канцлер ФРГ и министр здравоохранения продемонстрировали интерес к использованию российской вакцины, в том числе, в Германии, если она будет одобрена соответствующим ведомством ЕС – EMA (Европейским агентством по лекарственным средствам – ред.). Могу сказать, что с немецкими компаниями уже ведутся очень интенсивные переговоры о производстве "Спутника V", и Восточный комитет конкретно задействован в этом. Мы находимся в тесном контакте с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ)", – сказал Хармс.

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Эксперт пояснил, что речь идет о производстве "Спутника V" в Германии для третьих стран до тех пор, пока вакцина не будет технически зарегистрирована в ЕС.

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"РФПИ предоставил четкое и очень профессиональное техническое описание, которое компании должны соблюдать при производстве вакцины. Несколько немецких компаний уже проявили к этому интерес, эта вакцина оценивается очень положительно. Сегодня трудно предсказать, когда эти переговоры завершатся, но я думаю, что нам придется немного подождать", – отметил Хармс.

Российский фонд прямых инвестиций подал заявку на регистрацию вакцины "Спутник V" в ЕМА 29 января и имеет подтверждение, что заявка была принята. Скорость одобрения заявки определяется регулятором, уточнили в РФПИ.

Что касается Восточного комитета немецкой экономики, это бизнес-ассоциация, объединяющая немецкие компании и фирмы, которые работают в Восточной Европе и на постсоветском пространстве.

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