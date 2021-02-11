Они хотят сделать нас послушными: Лавров об отношениях России и Запада

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил своих коллег с Днем дипломатического работника, а также рассказал о важности профессии в сегодняшних реалиях

Сергей Лавров в своей речи также коснулся вопроса отношений РФ и Запада, отметив, что Россию пытаются сделать послушной.

По словам главы МИД РФ, западные коллеги изо всех сил противостоят независимости российской внешней политики.

Также Лавров отметил, что у российских дипломатов еще много сил, знаний и опыта, чтобы продолжать активно продвигать установленный президентом Владимиром Путиным внешнеполитический курс.