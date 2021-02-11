Помочь родителям: как школьник копит на ипотеку для своей семьи - видео

Девятилетний Алик Гордюков из Калининграда выращивает птенцов, чтобы помочь своим родителям накопить на первый взнос по ипотеке

Семья из шести человек вынуждена ютиться в однокомнатной квартире и жить на 20 тысяч рублей в месяц. Алик решил, что пора менять ситуацию, и начал свой первый бизнес. Подробнее - смотрите в видео.