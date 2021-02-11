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Помочь родителям: как школьник копит на ипотеку для своей семьи - видео

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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210211/250862897/Pomoch-roditelyam-kak-shkolnik-kopit-na-ipoteku-dlya-svoey-semi---video.html
Помочь родителям: как школьник копит на ипотеку для своей семьи - видео
Девятилетний Алик Гордюков из Калининграда выращивает птенцов, чтобы помочь своим родителям накопить на первый взнос по ипотеке
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=16615632&type=mp4
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PT2M03S
2021-02-11T16:23Z

Девятилетний Алик Гордюков из Калининграда выращивает птенцов, чтобы помочь своим родителям накопить на первый взнос по ипотеке

Семья из шести человек вынуждена ютиться в однокомнатной квартире и жить на 20 тысяч рублей в месяц. Алик решил, что пора менять ситуацию, и начал свой первый бизнес. Подробнее - смотрите в видео.

Теги:
дети и родители, Дети, Долг, Россия, Россия


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