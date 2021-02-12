Путин не будет выступать на Мюнхенской конференции

Форум обычно собирал в столице Баварии мировых лидеров, политиков и экспертов для обсуждения актуальных вопросов в международной сфере

ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Президент России Владимир Путин не намерен выступать на Мюнхенской конференции, пишет РИА Новости со сслыкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Песков.

"Нет", – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Онлайн-мероприятие Мюнхенской конференции пройдет 19-20 февраля. Планируется, что в нем примут участие президент США Джо Байден, глава Еврокомиссии Урсула фон Дер Ляйен, генсек ООН Антонио Гуттереш, генсек НАТО Йенс Столтенберг и американский спецпосланник по вопросам климата Джон Керри. Будет ли участвовать канцер Германии Ангела Меркель, пока не ясно.

Традиционно Мюнхенская конференция по безопасности традиционно проводится в феврале. Форум обычно собирал в столице Баварии мировых лидеров, политиков и экспертов для обсуждения актуальных вопросов в международной сфере.

Руководитель конференции Вольфганг Иншингер хочет, чтобы наряду с виртуальным мероприятием в традиционные сроки форума в феврале, прошла бы и очная встреча позже в этом году. Полноценную конференцию пока не дает провести пандемия коронавируса.