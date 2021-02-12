20:59 12 Февраля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9965
  • 100 RUB4.4683
  • USD3.2950
Поиск
Актриса Алиса Фрейндлих

Алису Фрейндлих выписали из больницы после лечения от COVID-19

© photo: Sputnik / Vitaly Belousov
Россия
Получить короткую ссылку
Темы:
Новости из России (1584)
34 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210212/250872532/Alisu-Freyndlikh-vypisali-iz-bolnitsy-posle-lecheniya-ot-COVID-19.html

После лечения новой коронавирусной инфекции Фрейндлих прошла первичный курс комплексной реабилитации

ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Знаменитую актрису театра и кино Алису Фрейндлих, госпитализированную с COVID-19 в декабре, выписали из больницы, пишет РИА Новости со ссылкой на директора Большого драматического театра им. Товстоногова.

Актер Василий Лановой
© photo: Sputnik / Vladimir Fedarenko
Умер актер Василий Лановой

"Алису Бруновну сегодня выписали из клинической больницы №122 имени Л. Г. Соколова ФМБА, где она проходила курс лечения и реабилитации. Сейчас Алиса Бруновна чувствует себя хорошо. И если ее надежда встретить Новый год и Рождество дома не сбылась, то, наконец, китайский Новый год Алиса Бруновна сегодня отметит в теплом семейном кругу… Мы в БДТ очень ждем возвращения Алисы Бруновны на сцену", - сказала директор БДТ Татьяна Архипова, слова которой привели в театре.

В Северо-Западном окружном научно-клиническом центре имени Соколова ФМБА после лечения коронавирусной инфекции Фрейндлих прошла первичный курс комплексной реабилитации.

"Сейчас Алиса Бруновна более не нуждается в пребывании в стационаре, ей даны рекомендации по амбулаторному лечению. Необходимое медицинское наблюдение специалистами СЗОНКЦ имени Л. Г. Соколова ФМБА России будет обеспечено в полном объеме. После небольшого перерыва с учетом желания Алисы Бруновны и ее самочувствия будет решен вопрос о проведении дополнительных реабилитационных процедур", - сообщили в центре.

Фрейндлих 25 декабря была госпитализирована в Северо-Западный окружной научно-клинический центр имени Соколова ФМБА с диагнозом коронавирус. Актриса находилась в отделении интенсивной терапии на кислородной поддержке. До госпитализации артистка неделю лечилась дома. 

Темы:
Новости из России (1584)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Семья фотографируется перед скульптурой быка в торговом центре в Пекине в преддверии Лунного Нового года
Празднование лунного Нового года в мире - фото
Протесты в Кутаиси: драка с полицией и задержания - видео
Протесты в Кутаиси: драка с полицией и задержания участников акции - видео
Кому и сколько должна Грузия?
Кому и сколько должна Грузия?
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться