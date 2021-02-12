Алису Фрейндлих выписали из больницы после лечения от COVID-19

ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Знаменитую актрису театра и кино Алису Фрейндлих, госпитализированную с COVID-19 в декабре, выписали из больницы, пишет РИА Новости со ссылкой на директора Большого драматического театра им. Товстоногова.

"Алису Бруновну сегодня выписали из клинической больницы №122 имени Л. Г. Соколова ФМБА, где она проходила курс лечения и реабилитации. Сейчас Алиса Бруновна чувствует себя хорошо. И если ее надежда встретить Новый год и Рождество дома не сбылась, то, наконец, китайский Новый год Алиса Бруновна сегодня отметит в теплом семейном кругу… Мы в БДТ очень ждем возвращения Алисы Бруновны на сцену", - сказала директор БДТ Татьяна Архипова, слова которой привели в театре.

В Северо-Западном окружном научно-клиническом центре имени Соколова ФМБА после лечения коронавирусной инфекции Фрейндлих прошла первичный курс комплексной реабилитации.

"Сейчас Алиса Бруновна более не нуждается в пребывании в стационаре, ей даны рекомендации по амбулаторному лечению. Необходимое медицинское наблюдение специалистами СЗОНКЦ имени Л. Г. Соколова ФМБА России будет обеспечено в полном объеме. После небольшого перерыва с учетом желания Алисы Бруновны и ее самочувствия будет решен вопрос о проведении дополнительных реабилитационных процедур", - сообщили в центре.

Фрейндлих 25 декабря была госпитализирована в Северо-Западный окружной научно-клинический центр имени Соколова ФМБА с диагнозом коронавирус. Актриса находилась в отделении интенсивной терапии на кислородной поддержке. До госпитализации артистка неделю лечилась дома.