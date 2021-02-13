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Калуга

Под Калугой обрушилось здание бывшего автокомбината – МЧС ведет поиски людей

© photo: Sputnik / Vitaly Belousov
Россия
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Произошло частичное обрушение кровли. В здании, возможно, находилось несколько человек, сообщает МЧС

ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. МЧС России ведет поиски людей, которые могли находиться в здании бывшего автокомбината в Калужской области при обрушении кровли, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ.

Ранее сообщалось, что кровля здания бывшего автокомбината обрушилась в Калужской области, под завалами могут находиться два человека.

"Строение одноэтажное, железобетонное, 50х100 метров, кровля металлическая. Произошло частичное обрушение кровли. В здании, возможно, находилось два человека. В настоящий момент ведутся поиски", – говорится в сообщении.

На месте работают 12 человек и шесть единиц техники от МЧС по Калужской области.

Темы:
Новости из России (1585)


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