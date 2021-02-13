Очевидцы рассказали о моменте взрыва во Владикавказе - видео

Мощный взрыв прогремел в супермаркете во Владикавказе утром 12 февраля. Смотрите в видео кадры с места ЧП

Здание магазина, находящееся на улице Гагкаева, разрушено. По предварительной версии, причиной ЧП стал взрыв газа.

В подвале магазина хранились кислородные баллоны. На месте взрыва был найден один человек, он выжил.

Рассказы очевидцев - в эксклюзивном материале Sputnik.