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Очевидцы рассказали о моменте взрыва во Владикавказе - видео

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video : Ruptly / Sputnik / Пресс-служба администрации Республики Северная Осетия-Алания / Пресс-служба МЧС России
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210213/250883153/Ochevidtsy-rasskazali-o-momente-vzryva-vo-Vladikavkaze---video.html

Мощный взрыв прогремел в супермаркете во Владикавказе утром 12 февраля. Смотрите в видео кадры с места ЧП

Здание магазина, находящееся на улице Гагкаева, разрушено. По предварительной версии, причиной ЧП стал взрыв газа.

В подвале магазина хранились кислородные баллоны. На месте взрыва был найден один человек, он выжил.

Рассказы очевидцев - в эксклюзивном материале Sputnik.

Теги:
происшествия, Взрыв, Россия, Россия


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