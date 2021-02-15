В России создали сенсорную гитару для людей с ограниченными возможностями

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Житель Санкт-Петербурга Денис Гончаров не представляет свою жизнь без музыки и хочет сделать ее доступной для каждого. Что придумал любитель - смотрите в видео
Сам Денис обожает гитару, но играть на ней не может, так как страдает генетическим заболеванием - миодистрофией Дюшенна. Из-за этого мышцы не позволяют ему зажимать лады и играть на струнах обычной гитары.
Поэтому вместе с друзьями он разрабатывает сенсорную - на ней сможет играть любой: профессионал, новичок и даже человек с ограниченными возможностями. Как выглядит сенсорная гитара и чем отличается от обычной - смотрите в видео.