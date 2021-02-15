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В России создали сенсорную гитару для людей с ограниченными возможностями

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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210215/250893052/V-Rossii-sozdali-sensornuyu-gitaru-dlya-lyudey-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami.html

Житель Санкт-Петербурга Денис Гончаров не представляет свою жизнь без музыки и хочет сделать ее доступной для каждого. Что придумал любитель - смотрите в видео

Сам Денис обожает гитару, но играть на ней не может, так как страдает генетическим заболеванием - миодистрофией Дюшенна. Из-за этого мышцы не позволяют ему зажимать лады и играть на струнах обычной гитары.

Поэтому вместе с друзьями он разрабатывает сенсорную - на ней сможет играть любой: профессионал, новичок и даже человек с ограниченными возможностями. Как выглядит сенсорная гитара и чем отличается от обычной - смотрите в видео.

Теги:
творчество, музыка, Россияне, Россия, Россия


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