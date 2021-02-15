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Судно-трубоукладчик Фортуна - строительство Северного потока - 2

Возобновлено строительство "Северного потока - 2" в водах Дании

© photo: Sputnik / Dmitry Lel'chuk
Россия
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Темы:
Строительство газопровода "Северный поток – 2" (106)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210215/250894415/Vozobnovleno-stroitelstvo-Severnogo-potoka---2-v-vodakh-Danii.html

Трубоукладчик "Фортуна" продолжил работу на проектом строительства магистрального газопровода после остановки из-за погодных условий

ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Строительство трубопровода "Северный поток - 2" возобновилось после непредвиденной остановки, вызванной штормом.

По данным системы позиционирования судов ShipTracking, в настоящий момент трубоукладчик "Фортуна" продолжает строительство магистрали в водах Дании. Ранее работы вынужденно остановили из-за шторма и холодного фронта, накрывших Балтику. 

  • Недавно в США назвали условие, при котором санкции против российского газопровода могут быть отменены. По словам представителя Штатов, ограничения снимут при условии, если РФ не будет использовать газопровод против Украины и других стран Восточной Европы.

Укладка газовых труб в Дании началась 6 февраля. Именно на этом месте работа "Фортуны" более года назад была остановлена санкциями США.

Строительство газопровода Северный поток – 2
photo : courtesy of Nord Stream 2
В Германии заявили о приверженности завершению "Северного потока — 2"

Возведение "Северного потока - 2" в исключительной экономической зоне Дании планируется завершить до конца апреля 2021 года, сообщает Агентство по мореплаванию страны.

 

Российский "Северный поток - 2" включает две нити газопровода, которые протянутся по дну Балтийского моря. Они пройдут через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Дании, Финляндии, Швеции и Германии.

Длина "Северного потока - 2" превысит 2,4 тысячи километров. Он станет самым длинным подводным маршрутом экспорта газа в мире. Ежегодно по газопроводу будет доставляться в Европу 55 миллиардов кубометров газа.

Темы:
Строительство газопровода "Северный поток – 2" (106)
Теги:
Северный поток-2, Дания, Россия


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