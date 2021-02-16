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Лавров: ЕС сам разрушил отношения с Россией - видео

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https://sputnik-georgia.ru/russia/20210216/250898384/Lavrov-ES-sam-razrushil-otnosheniya-s-Rossiey---video.html

Евросоюз последовательно разрывает отношения с Россией - заявил глава МИД России Сергей Лавров. Подробнее - смотрите в видео

По мнению российского министра иностранных дел, сейчас от отношений между Россией и ЕС почти ничего не осталось. Формат состоит лишь из редких встреч, на которых затрагиваются интересы Брюсселя. Лавров подчеркнул, что Москва готова вернуться к нормальным отношениям с Европой, но для этого ЕС должен начать учитывать и российские интересы. Полное заявление Лаврова - в видео.

Теги:
Россия, Россия, Сергей Лавров, Лавров


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