Лавров: ЕС сам разрушил отношения с Россией - видео

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Евросоюз последовательно разрывает отношения с Россией - заявил глава МИД России Сергей Лавров. Подробнее - смотрите в видео
По мнению российского министра иностранных дел, сейчас от отношений между Россией и ЕС почти ничего не осталось. Формат состоит лишь из редких встреч, на которых затрагиваются интересы Брюсселя. Лавров подчеркнул, что Москва готова вернуться к нормальным отношениям с Европой, но для этого ЕС должен начать учитывать и российские интересы. Полное заявление Лаврова - в видео.