Лавров: ЕС сам разрушил отношения с Россией - видео

По мнению российского министра иностранных дел, сейчас от отношений между Россией и ЕС почти ничего не осталось. Формат состоит лишь из редких встреч, на которых затрагиваются интересы Брюсселя. Лавров подчеркнул, что Москва готова вернуться к нормальным отношениям с Европой, но для этого ЕС должен начать учитывать и российские интересы. Полное заявление Лаврова - в видео.