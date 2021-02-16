Тесты показали эффективность российских вакцин против "британского штамма"

В рамках специально проведенного сравнительного исследования эксперты центра показали эффективность вакцин "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" в отношении т. н. британского варианта коронавируса

ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Центр "Вектор" подтвердил эффективность российских вакцин в отношении британского варианта коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

"ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора подтвердил эффективность российских вакцин в отношении британского варианта коронавируса", – говорится в сообщении.

Поясняется, что в рамках специально проведенного сравнительного исследования специалисты центра показали эффективность вакцин "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" в отношении британского варианта коронавируса.

"Защитный эффект был продемонстрирован в реакциях нейтрализации с использованием сывороток, полученных от лиц, привитых вакцинами "Спутник V" и "ЭпиВакКорона", и содержащих антитела к вирусу SARS-CoV-2", – уточнили в ведомстве.

Выяснилось, что сыворотки привитых эффективно нейтрализовали как британский вариант коронавируса, так и коронавирус, не содержащий набора мутаций, характерного для британского варианта, добавляется в сообщении.