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Очередь на Военно-Грузинской дороге. Архивное фото

На КПП "Верхний Ларс" скопилось более 500 грузовиков

© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Россия
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Темы:
Ситуация на Военно-Грузинской дороге (145)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210216/250906615/Na-KPP-Verkhniy-Lars-skobilos-bolee-500-gruzovikov.html

Погода на территории Грузии резко ухудшилась, в связи с чем принято решение о приостановке движения

ТБИЛИСИ, 16 фев - Sputnik. Порядка 500 водителей грузовых автомашин находятся в пункте обогрева на таможенном пункте КПП "Верхний Ларс" из-за сложных погодных условий на территории Грузии, сообщает Sputnik Армения.

Вид на центр города Тбилиси в пасмурную погоду
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Из-за высокой угрозы схода лавин движение всех видов автотранспорта запрещено в направлении границы Грузии с Россией.

"В настоящее время открытия Военно-Грузинской дороги ожидают порядка 500 водителей большегрузов. Для водителей силами главного управления МЧС по Республике Северная Осетия-Алания развернут пункт обогрева, где они могут не только погреться, выпить чай, но и зарядить мобильные устройства", — говорится в сообщении.

На участке от Владикавказа до пункта пропуска "Верхний Ларс" расположены три гостиницы общей вместимостью 80 койко-мест, две АЗС, шесть стационарных пунктов питания на 120 посадочных мест, а также четыре стоянки для транспорта общей вместимостью до 500 единиц техники. Кроме того, в районе пункта пропуска работают психологи МЧС и сотрудники ГИБДД.

Темы:
Ситуация на Военно-Грузинской дороге (145)
Теги:
Непогода в Грузии, Мцхета-Степанцминда-Ларс, КПП "Казбеги – Верхний Ларс", Россия, Грузия


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