На КПП "Верхний Ларс" скопилось более 500 грузовиков

Погода на территории Грузии резко ухудшилась, в связи с чем принято решение о приостановке движения

ТБИЛИСИ, 16 фев - Sputnik. Порядка 500 водителей грузовых автомашин находятся в пункте обогрева на таможенном пункте КПП "Верхний Ларс" из-за сложных погодных условий на территории Грузии, сообщает Sputnik Армения.

Из-за высокой угрозы схода лавин движение всех видов автотранспорта запрещено в направлении границы Грузии с Россией.

"В настоящее время открытия Военно-Грузинской дороги ожидают порядка 500 водителей большегрузов. Для водителей силами главного управления МЧС по Республике Северная Осетия-Алания развернут пункт обогрева, где они могут не только погреться, выпить чай, но и зарядить мобильные устройства", — говорится в сообщении.

На участке от Владикавказа до пункта пропуска "Верхний Ларс" расположены три гостиницы общей вместимостью 80 койко-мест, две АЗС, шесть стационарных пунктов питания на 120 посадочных мест, а также четыре стоянки для транспорта общей вместимостью до 500 единиц техники. Кроме того, в районе пункта пропуска работают психологи МЧС и сотрудники ГИБДД.