США просчитались: Новак заявил, что “Северный поток - 2” почти готов - видео

CША просчитались? Несмотря на санкции и давление Вашингтона, газопровод “Северный поток - 2” достроен более чем на 95%. Подробнее - смотрите в видео

Свою оценку готовности проекта дал заместитель председателя правительства России Александр Новак. По мнению вице-премьера, проект газопровода будет реализован в любом случае, потому что его участники в этом заинтересованы.

“Северный поток - 2” предполагает строительство двух ниток газопровода из России в Германию через Балтийское море. Общая мощность веток оценивается в 55 миллиардов кубометров газа в год.

В проекте участвуют российский “Газпром” и ряд европейских компаний. Против “Северного потока - 2” активно выступают США. Почему, по мнению Новака, Вашингтон пытается сорвать строительство газопровода? Смотрите видео.