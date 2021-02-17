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США просчитались: Новак заявил, что “Северный поток - 2” почти готов - видео

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Темы:
Строительство газопровода "Северный поток – 2" (107)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210217/250918684/SShA-proschitalis-Novak-zayavil-chto-Severnyy-potok---2-pochti-gotov---video.html

CША просчитались? Несмотря на санкции и давление Вашингтона, газопровод “Северный поток - 2” достроен более чем на 95%. Подробнее - смотрите в видео

Свою оценку готовности проекта дал заместитель председателя правительства России Александр Новак. По мнению вице-премьера, проект газопровода будет реализован в любом случае, потому что его участники в этом заинтересованы.

“Северный поток - 2” предполагает строительство двух ниток газопровода из России в Германию через Балтийское море. Общая мощность веток оценивается в 55 миллиардов кубометров газа в год.

В проекте участвуют российский “Газпром” и ряд европейских компаний. Против “Северного потока - 2” активно выступают США. Почему, по мнению Новака, Вашингтон пытается сорвать строительство газопровода? Смотрите видео.

Темы:
Строительство газопровода "Северный поток – 2" (107)
Теги:
США, Северный поток-2, Александр Новак, Россия, Россия


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