Стартовали международные клинические исследования вакцины "Спутник лайт"

"Спутник лайт" уже прошел первые фазы испытаний, у всех, кто его получил, сформировался иммунитет от COVID-19

ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Международные клинические исследования вакцины "Спутник Лайт" начнутся в России с четверга, 18 февраля – об этом объявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

"Сегодня мы начинаем международные клинические исследования вакцины "Спутник Лайт". Новый препарат, разработанный в Институте им. Гамалеи, призван устранить основной недостаток классического "Спутника V" – наличие двух компонентов, вводимых пациенту с разницей несколько недель", – написал мэр.

По его словам, для вакцинации "Спутником Лайт" понадобится только один визит в поликлинику, а иммунитет начнет формироваться спустя неделю и достигнет максимума через четыре недели после вакцинации.

"Российская часть исследований пройдет в Москве на базе 10 городских поликлиник. Принять участие в них может любой совершеннолетний гражданин. Если, конечно, ранее он не проходил вакцинацию "Спутником V" и не имеет других противопоказаний", – говорится в сообщении.

Собянин пояснил, что потенциальные участники испытаний пройдут медобследование. "Спутник лайт" уже прошел первые фазы испытаний, у всех, кто его получил, сформировался иммунитет от COVID-19.

В основном этапе международных клинических исследований "Спутник лайт" примут участие 6 тысяч человек: по 3 тысячи из России и ОАЭ.