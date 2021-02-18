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Российская вакцина от коронавируса Спутник V

Армения одобрила применение в стране вакцины "Спутник V"

© photo : РФПИ и Центр имени Гамалеи
Россия
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Sputnik Грузия
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Ранее министр здравоохранения заявила, что Армения будет применять российскую вакцину "Спутник V" против коронавируса, переговоры о поставках завершатся в ближайшие дни

ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Армения одобрила применение в республике вакцин "Спутник V", AstraZeneca и Pfizer против коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра здравоохранения Анаит Аванесян.

Массовая вакцинация от COVID-19
© photo: Sputnik
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"Профессиональная комиссия одобрила применение AstraZeneca, Pfizer и "Спутник V". По Pfizer есть вопросы, связанные с температурным режимом, которые необходимо обеспечить", – сказала Аванесян.

Ранее министр здравоохранения заявила РИА Новости, что Армения будет применять российскую вакцину "Спутник V" против коронавируса, переговоры о поставках завершатся в ближайшие дни. В ноябре 2020 года пресс-служба минздрава РФ сообщала, что глава ведомства Михаил Мурашко в Ереване передал занимавшему тогда пост главы минздрава Арсену Торосяну образцы вакцины "Спутник V". Вакцина была испытана на добровольцах. Позднее армянская сторона согласилась на предложение о приобретении вакцины AstraZeneca против коронавируса для 3% населения в рамках глобального механизма обеспечения доступа к вакцинам против COVID-19 (COVAX Facility).

Темы:
Новости из России (1592)


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