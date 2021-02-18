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Третью российскую вакцину от коронавируса хотят зарегистрировать в феврале

© photo: Sputnik / Михаил Голенков
Россия
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Клинические испытания вакцины начались в начале октября, пока нежелательные явления не выявлены. Скоро завершится вторая фаза, а дальнейшие тесты пройдут на трех тысячах добровольцев

ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Регистрация третьей российской вакцины от COVID-19, cозданной в Центре имени Чумакова, ожидается в субботу, 20 февраля, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что это должно произойти в середине февраля.

Российская вакцина от коронавируса Спутник V
© photo : РФПИ и Центр имени Гамалеи
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Препарат "КовиВак" — не просто третий по счету после "Спутника V" и "ЭпиВакКороны", но и третий по виду. Его разработали на основе целого инактивированного (иногда говорят "убитого") коронавируса. При введении организм распознает антигенный состав вируса, запоминает его и в будущем должен быть готов ко всем его проявлениям.

Поскольку использован вирус целиком, а не только фрагмент его генома, "КовиВак" будет эффективен и против мутировавших штаммов, уверен директор Центра имени Чумакова, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов.

Отмечается, что клинические испытания начались в начале октября, пока нежелательные явления не выявлены. В январе разработчики подали документы на регистрацию.

Скоро завершится вторая фаза, дальнейшие тесты пройдут на трех тысячах добровольцев.

Темы:
Новости из России (1593)


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