Третью российскую вакцину от коронавируса хотят зарегистрировать в феврале

Клинические испытания вакцины начались в начале октября, пока нежелательные явления не выявлены. Скоро завершится вторая фаза, а дальнейшие тесты пройдут на трех тысячах добровольцев

ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Регистрация третьей российской вакцины от COVID-19, cозданной в Центре имени Чумакова, ожидается в субботу, 20 февраля, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что это должно произойти в середине февраля.

Препарат "КовиВак" — не просто третий по счету после "Спутника V" и "ЭпиВакКороны", но и третий по виду. Его разработали на основе целого инактивированного (иногда говорят "убитого") коронавируса. При введении организм распознает антигенный состав вируса, запоминает его и в будущем должен быть готов ко всем его проявлениям.

Поскольку использован вирус целиком, а не только фрагмент его генома, "КовиВак" будет эффективен и против мутировавших штаммов, уверен директор Центра имени Чумакова, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов.

Отмечается, что клинические испытания начались в начале октября, пока нежелательные явления не выявлены. В январе разработчики подали документы на регистрацию.

Скоро завершится вторая фаза, дальнейшие тесты пройдут на трех тысячах добровольцев.