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Вакцина Спутник V

Уже тридцатая страна одобрила применение вакцины "Спутник V"

© photo: Sputnik / Alexey Kudenko
Россия
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Sputnik Грузия
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Старейшее государство Европы, Сан-Марино, присоединилось к 29 другим странам мира, где "Спутник V" станет одним из главных инструментов в борьбе с коронавирусом

ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Сан-Марино стало тридцатым по счету государством, Миздрав которого одобрил применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V", пишет РИА Новости со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

© AP Photo / Mary Altaffer
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"РФПИ объявляет о решении Министерства здравоохранения Сан-Марино, старейшей в мире конституционной республики, одобрить применение российской вакцины против коронавируса "Спутник V", – заявили в фонде.

Отмечается, что регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). Республика Сан-Марино стала 30 страной мира, которая одобрила применение вакцины "Спутник V". При этом препарат входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.

"Старейшее государство Европы, Сан-Марино, присоединилось сегодня к 29 другим государствам мира, где "Спутник V" станет одним из главных инструментов в борьбе с коронавирусом. Вакцина "Спутник V" широко признана медицинскими специалистами и государственными регуляторами как один из наиболее эффективных, безопасных и доступных препаратов", – отметил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Применение вакцины "Спутник V" уже было одобрено в России, Беларуси, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане и Габоне.

Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности. Эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.



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