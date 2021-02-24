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Новые санкции против России: как Евросоюз разрушает отношения с Москвой

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video: Sputnik / Ruptly
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210224/250954277/Novye-sanktsii-protiv-Rossii-kak-Evrosoyuz-razrushaet-otnosheniya-s-Moskvoy.html

Эстония призвала Евросоюз разработать эффективную политику санкций против России. Смотрите в видео, к чему может привести риторика в этот раз

По мнению эстонских депутатов, это якобы необходимо, чтобы вынудить Москву "отказаться от агрессивной внешней политики по отношению к своим".

В Москве заявление эстонцев назвали абсурдом и напомнили, что призывы сами по себе являются "агрессивной политикой в чистом виде".

О новых антироссийских санкциях в Брюсселе заговорили после визита главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Москву. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад подходит к вопросу ограничений "с маниакальной настойчивостью".

 

Теги:
Политика, Москва, Санкции, Евросоюз, Россия


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