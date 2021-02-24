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Лавров о нарушении прав миллионов русскоязычных людей в Балтии и на Украине

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https://sputnik-georgia.ru/russia/20210224/250990613/Lavrov-o-narushenii-prav-millionov-russkoyazychnykh-lyudey-v-Baltii-i-na-Ukraine.html
Лавров о нарушении прав миллионов русскоязычных людей в Балтии и на Украине
Дискриминация русскоязычного населения в странах Балтии и на Украине вызывает глубокую озабоченность. Об этом заявил российский министр иностранных дел во время выступления на Совете ООН по правам человека
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=95872070&type=mp4
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PT0M31S
2021-02-24T16:36Z

Дискриминация русскоязычного населения в странах Балтии и на Украине вызывает глубокую озабоченность. Об этом заявил российский министр иностранных дел во время выступления на Совете ООН по правам человека

Сергей Лавров привел пример: русский является родным примерно для 30-50 процентов населения Украины, но его выдавливают и из общественных, и из образовательных сфер. Нарушаются права миллионов людей, а СПЧ молчит. Подробное заявление Лаврова – смотрите в видео.

Теги:
МИД РФ, Сергей Лавров, Лавров, Россия, Россия


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