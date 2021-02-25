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Лавров: те, кто поучал весь мир свободе слова, не терпят других точек зрения
Глава МИД РФ Сергей Лавров раскритиковал действия Украины и Балтии в отношении русскоязычных СМИ. Подробнее - смотрите в видео
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PT0M36S
2021-02-25T21:24Z
Глава МИД РФ Сергей Лавров раскритиковал действия Украины и Балтии в отношении русскоязычных СМИ. Подробнее - смотрите в видео
Глава МИД России напомнил о закрытии телеканалов и обысках у журналистов. По мнению Лаврова, это нетерпимость к альтернативным точкам зрения. А ведь эти страны на протяжении десятилетий "поучали весь мир свободе слова". Фрагмент выступления российского министра иностранных дел на Совете ООН по правам человека – смотрите в видео.