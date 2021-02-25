Лавров: те, кто поучал весь мир свободе слова, не терпят других точек зрения

Глава МИД России напомнил о закрытии телеканалов и обысках у журналистов. По мнению Лаврова, это нетерпимость к альтернативным точкам зрения. А ведь эти страны на протяжении десятилетий "поучали весь мир свободе слова". Фрагмент выступления российского министра иностранных дел на Совете ООН по правам человека – смотрите в видео.