22:05 25 Февраля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0355
  • 100 RUB4.5065
  • USD3.3198
Поиск
Россия

Лавров: те, кто поучал весь мир свободе слова, не терпят других точек зрения

Получить короткую ссылку
11 0 0
Новости
Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© video: Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/19/251006371.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210225/251006418/Lavrov-te-kto-pouchal-ves-mir-svobode-slova-ne-terpyat-drugikh-tochek-zreniya.html
Лавров: те, кто поучал весь мир свободе слова, не терпят других точек зрения
Глава МИД РФ Сергей Лавров раскритиковал действия Украины и Балтии в отношении русскоязычных СМИ. Подробнее - смотрите в видео
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=21433986&type=mp4
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/19/251006371.jpg
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/thumbnail/background_4x3.jpg
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/thumbnail/background_1x1.jpg
PT0M36S
2021-02-25T21:24Z

Глава МИД РФ Сергей Лавров раскритиковал действия Украины и Балтии в отношении русскоязычных СМИ. Подробнее - смотрите в видео

Глава МИД России напомнил о закрытии телеканалов и обысках у журналистов. По мнению Лаврова, это нетерпимость к альтернативным точкам зрения. А ведь эти страны на протяжении десятилетий "поучали весь мир свободе слова". Фрагмент выступления российского министра иностранных дел на Совете ООН по правам человека – смотрите в видео.

По теме

Они хотят сделать нас послушными: Лавров об отношениях России и Запада
Лавров: ЕС сам разрушил отношения с Россией - видео
Новые санкции против России: как Евросоюз разрушает отношения с Москвой
Лавров о нарушении прав миллионов русскоязычных людей в Балтии и на Украине
Теги:
Сергей Лавров, Лавров, МИД РФ, Россия, Россия


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Тбилисские купола - Дом Юстиции и скультуры на мосту Бараташвили
Тбилисские купола: архитектурный стиль, мистика или тенденция? - фото
Ниагарский водопад покрылся льдом
Ниагарский водопад покрылся льдом - впечатляющее видео
Новый состав правительства Грузии
Как выглядит новый кабинет министров Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться