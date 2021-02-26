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Пандемия коронавируса COVID - вакцинация российской вакциной

Вьетнам одобрил применение российской вакцины "Спутник V"

© AP Photo / Matias Delacroix
Россия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210226/251008423/Vetnam-odobril-primenenie-rossiyskoy-vaktsiny-Sputnik-V.html

Россия первой в мире 11 августа 2020 года зарегистрировала вакцину от коронавируса. Препарат уже зарегистрирован во многих странах мира

ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Созданную в России вакцину "Спутник V" одобрили для экстренного применения во Вьетнаме, сообщается на портале правительственной информации.

Пандемия коронавируса COVID - 19 - вакцинация
© AP Photo / Jae C. Hong
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Консультативный совет по выдаче свидетельства о регистрации обращения лекарственных препаратов выступил за одобрение двух вакцин против COVID-19: российскую от ЗАО "Генериум" (производит "Спутник V", – прим. ред.) и препарат от компании Moderna, которые будут использовать для профилактики и контроля коронавирусной инфекции во Вьетнаме.

Россия первой в мире 11 августа 2020 года зарегистрировала вакцину от коронавируса, она получила название "Спутник V". Препарат разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с РФПИ. Препарат уже зарегистрирован во многих странах мира.

В данное время во Вьетнаме одобрен препарат от AstaZeneca. Власти страны хотят полностью привить население в течение 2021-2022 годов. С момента начала пандемии, по данным минздрава Вьетнама, в стране заболели 2 412 человек, выздоровели 1 804 человека, умерли 35 человек.



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