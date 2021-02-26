Эпидемиолог Минздрава назвал число привитых от COVID-19 в России

Эпидемиолог добавил, что случаи повторного заражения коронавирусом не исключены, однако они довольно редки

ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Прививки от коронавируса в России сделали почти четыре миллиона человек, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико на научно-практической конференции "Медицинская реабилитация при COVID-19: опыт и достижения". Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, сейчас в России наблюдается выраженная тенденция к снижению числа новых заражений.

Он отметил, что значительный спад заболеваемости в России ожидается к лету, но следующей осенью возможен новый подъем. Сгладить такие подъемы должно "естественное проэпидемичивание" и вакцинация, подчеркнул Брико.

Эпидемиолог добавил, что случаи повторного заражения коронавирусом не исключены, однако они редки. Привитый или перенесший COVID-19 человек при встрече с вирусом может инфицироваться снова и "транзиторно" переносить его, пояснил Брико.

"Как длительно он будет носить этот возбудитель — это должны еще изучать. Но я думаю, что транзиторное это будет кратковременное носительство", — заключил он.

По данным Росстата на 1 января 2021 года, население России составляло 146,2 миллиона человек.

Массовая вакцинация от COVID-19 стартовала в России с 18 января. Сейчас желающих прививают преимущественно вакциной "Спутник V", которую разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ. По итогам третьей фазы клинических испытаний этот препарат показал эффективность на уровне 91,6 процента, он обеспечивает стопроцентную защиту от тяжелых случаев.

Кроме того, в России зарегистрированы еще две вакцины — "ЭпиВакКорона" от новосибирского центра "Вектор" и "Ковивак", созданная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова.