17:56 26 Февраля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0680
  • 100 RUB4.5218
  • USD3.3265
Поиск
Медицинский работник в пункте вакцинации от коронавируса

Эпидемиолог Минздрава назвал число привитых от COVID-19 в России

© photo: Sputnik / Kirill Kallinikov
Россия
Получить короткую ссылку
39 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/1a/251015018.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210226/251013633/Epidemiolog-Minzdrava-nazval-chislo-privitykh-ot-COVID-19-v-Rossii.html

Эпидемиолог добавил, что случаи повторного заражения коронавирусом не исключены, однако они довольно редки

ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Прививки от коронавируса в России сделали почти четыре миллиона человек, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико на научно-практической конференции "Медицинская реабилитация при COVID-19: опыт и достижения". Об этом пишет РИА Новости.

Пандемия коронавируса COVID - медик входит в больницу
© REUTERS / DAVID W CERNY
Когда закончится пандемия коронавируса – ответ ВОЗ

По его словам, сейчас в России наблюдается выраженная тенденция к снижению числа новых заражений.

Он отметил, что значительный спад заболеваемости в России ожидается к лету, но следующей осенью возможен новый подъем. Сгладить такие подъемы должно "естественное проэпидемичивание" и вакцинация, подчеркнул Брико.

Эпидемиолог добавил, что случаи повторного заражения коронавирусом не исключены, однако они редки. Привитый или перенесший COVID-19 человек при встрече с вирусом может инфицироваться снова и "транзиторно" переносить его, пояснил Брико.

"Как длительно он будет носить этот возбудитель — это должны еще изучать. Но я думаю, что транзиторное это будет кратковременное носительство", — заключил он.

По данным Росстата на 1 января 2021 года, население России составляло 146,2 миллиона человек.

Как Спутник V захватывает мир и почему в США не дают своим дипломатам привиться российской вакциной
video: Ruptly / facebook.com/chumakovs.ru / МИД Венгрии / European Medicines Agency (EMA) / washingtonpost.com
Как "Спутник V" захватывает мир и почему в США не дают своим дипломатам привиться

Массовая вакцинация от COVID-19 стартовала в России с 18 января. Сейчас желающих прививают преимущественно вакциной "Спутник V", которую разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ. По итогам третьей фазы клинических испытаний этот препарат показал эффективность на уровне 91,6 процента, он обеспечивает стопроцентную защиту от тяжелых случаев.

Кроме того, в России зарегистрированы еще две вакцины — "ЭпиВакКорона" от новосибирского центра "Вектор" и "Ковивак", созданная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова.

Теги:
Россия, Вакцинация, Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Вакцина


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Тбилисские купола - Дом Юстиции и скультуры на мосту Бараташвили
Тбилисские купола: архитектурный стиль, мистика или тенденция? - фото
Оппозиция вывела тысячи людей на акцию протеста в центре Тбилиси - видео
Оппозиция вывела тысячи людей на акцию протеста в центре Тбилиси - видео
Экономика Грузии в год пандемии
Экономика Грузии в год пандемии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться