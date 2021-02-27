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Массовая вакцинация от COVID-19

В Москве началась вакцинация добровольцев "Спутником Лайт"

© photo: Sputnik / Alexander Kryazhev
Россия
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Такая прививка даст защиту от коронавируса на четыре-пять месяцев и позволит понизить вероятность тяжелого течения болезни

ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. В Москве сделали прививки первым участникам исследования вакцины от коронавируса "Спутник Лайт", сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя мэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Массовая вакцинация от COVID-19
© photo: Sputnik
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"Спутник Лайт" представляет собой первый компонент "Спутника V". По словам главы Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, такая прививка даст защиту на четыре-пять месяцев и позволит понизить вероятность тяжелого течения COVID-19.

"Предполагается, что эта вакцина будет использоваться для молодых людей от 18 до 30 лет, у которых вырабатывается хороший иммунный ответ и уже при первой репликации у них вырабатывается достаточный уровень антител. "Спутник Лайт" в сочетании со "Спутником V" даст больше возможностей для вакцинации", – заявила Ракова.

Добровольцем для исследования может быть любой желающий старше 18 лет, если он не болел и не болеет COVID-19 (и в последние две недели не болел ОРВИ), в течение месяца не делал никаких прививок (в том числе и против коронавируса), у него нет антител к SARS-CoV-2 и тяжелых аллергических реакций или обострения аллергии. Людям, страдающим тяжелыми хроническими заболеваниями, участвовать в исследовании не рекомендуется, не могут быть добровольцами и беременные или кормящие женщины.

По словам Раковой, в Москве также планируют провести исследование назальной формы вакцины от коронавируса. Предполагается, что она подойдет тем, кому противопоказаны инъекции.

Еще одно исследование, которое планируется в столице, – это испытание "Спутника V" для подростков.

Медицинский работник в пункте вакцинации от коронавируса
© photo: Sputnik / Kirill Kallinikov
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Вакцину "Спутник V" разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ. Она создана на основе хорошо изученной платформы аденовирусных векторов человека и предполагает введение двух доз с промежутком в три недели. По итогам третьей фазы клинических испытаний "Спутник V" показал эффективность на уровне 91,6 процента, он обеспечивает стопроцентную защиту от тяжелых случаев.

"Спутник Лайт" представляет собой первый компонент "Спутника V". По словам главы Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, такая прививка даст защиту на четыре-пять месяцев и позволит понизить вероятность тяжелого течения COVID-19.

Помимо "Спутника V", в России зарегистрированы еще две вакцины – "ЭпиВакКорона" от новосибирского центра "Вектор" и "Ковивак", созданная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова.

Темы:
Новости из России (1595)
Теги:
Москва, Россия, Коронавирус COVID-2019, Вакцинация, Вакцина


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