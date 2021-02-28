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Вывоз на стартовый комплекс и проведение работ по подготовке к пуску ракеты-носителя Союз-2.1б с разгонным блоком Фрегат и первым космическим аппаратом Арктика-М

Первый спутник для мониторинга климата в Арктике запущен с Байконура

© photo : photo: courtesy of Press Service of the State Corporation "Roscosmos"
Россия
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Темы:
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Для обеспечения круглосуточного всепогодного мониторинга поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана предполагается создать орбитальную группировку из двух спутников "Арктика-М"

ТБИЛИСИ, 28 фев - Sputnik. Первый российский спутник "Арктика-М" для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе запущен в воскресенье ракетой-носителем "Союз-2.1б" с космодрома Байконур.

Как рассказал генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, это третий российский космический пуск в 2021 году, всего же на текущий год запланировано 29 космических стартов.

Пуск ракеты "Союз-2.1б" со спутником осуществлен с 31-й площадки Байконура в 9:55 по московскому времени (совпадает с минским). Через девять минут после старта разгонный блок "Фрегат" с "Арктикой-М" отделился от третьей ступени "Союза-2.1б" на суборбитальной траектории.

Вывоз на старт ракеты Союз-ФГ с ТПК Союз ТМА-16М
© photo: Sputnik / Стрингер
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Спутник со стартовой массой 2 200 килограммов и расчетным сроком службы в семь лет создан в Научно-производственном объединении имени Лавочкина (предприятие "Роскосмоса").

Космический аппарат предназначен для работы на высокоэллиптической орбите, он оснащен двумя многозональными сканирующими устройствами (МСУ-ГС), которые будут делать многоспектральные изображения облачности и поверхности Земли в видимом и инфракрасных диапазонах. 

Спутник также оборудован гелиогеофизическим аппаратурным комплексом (ГГАК-ВЭ), предназначенным для контроля и прогноза вспышечной активности Солнца и радиационной обстановки в околоземном космическом пространстве.

Для обеспечения круглосуточного всепогодного мониторинга поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана предполагается создать орбитальную группировку из двух спутников "Арктика-М". Запуск второго предполагается в 2023 году. Кроме того, в 2024-2025 году планируется запустить еще три. 

Темы:
Новости из России (1596)
Теги:
Запуск спутника, Байконур, Арктика, Россия


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