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Медик готовит шприц с вакциной

Вакцина "Спутник Лайт" пройдет регистрацию в России

© photo: Sputnik / Vitaly Belousov
Россия
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1786)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210228/251024522/Vaktsina-Sputnik-Layt-proydet-registratsiyu-v-Rossii.html

"Спутник Лайт" в основном ориентирован на внешние рынки – туда, где есть сильные эпидемические очаги, в России флагманом будет "Спутник V"

ТБИЛИСИ, 28 фев - Sputnik. Заявка на одобрение вакцины "Спутник Лайт" уже подана в России и некоторых других странах, сообщается в аккаунте вакцины "Спутник V" в Twitter.

Амиран Гамкрелидзе на брифинге
© Sputnik / STRINGER
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Ранее сообщалось, что первые участники исследования вакцины от коронавируса "Спутник "Лайт" начали проходить вакцинацию. Разрешение на проведение клинических испытаний данной вакцины от коронавируса было выдано Минздравом РФ в январе. 

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев говорил, что "Спутник V" – это не один препарат, а платформа вакцин. По его словам, "Спутник Лайт" в основном ориентирован на внешние рынки – туда, где есть сильные эпидемические очаги, а в России флагманом будет "Спутник V".

"Спутник Лайт" - однокомпонентная вакцина, в составе которой находятся те же самые структуры, что и в первом в мире зарегистрированном препарате от коронавируса - "Спутнике V". "Спутник Лайт" не содержит самого COVID-19, следовательно, заболеть им при прививке будет невозможно.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1786)


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