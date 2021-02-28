Вакцина "Спутник Лайт" пройдет регистрацию в России

"Спутник Лайт" в основном ориентирован на внешние рынки – туда, где есть сильные эпидемические очаги, в России флагманом будет "Спутник V"

ТБИЛИСИ, 28 фев - Sputnik. Заявка на одобрение вакцины "Спутник Лайт" уже подана в России и некоторых других странах, сообщается в аккаунте вакцины "Спутник V" в Twitter.

Ранее сообщалось, что первые участники исследования вакцины от коронавируса "Спутник "Лайт" начали проходить вакцинацию. Разрешение на проведение клинических испытаний данной вакцины от коронавируса было выдано Минздравом РФ в январе.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев говорил, что "Спутник V" – это не один препарат, а платформа вакцин. По его словам, "Спутник Лайт" в основном ориентирован на внешние рынки – туда, где есть сильные эпидемические очаги, а в России флагманом будет "Спутник V".

"Спутник Лайт" - однокомпонентная вакцина, в составе которой находятся те же самые структуры, что и в первом в мире зарегистрированном препарате от коронавируса - "Спутнике V". "Спутник Лайт" не содержит самого COVID-19, следовательно, заболеть им при прививке будет невозможно.