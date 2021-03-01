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МИД РФ

"Это не сюрприз"- МИД России прокомментировал новые антироссийские санкции

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Россия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210301/251039824/Eto-ne-syurpriz--MID-Rossii-prokommentiroval-novye-antirossiyskie-sanktsii.html

Евросоюз продолжает идти абсолютно неправовым путем, считают во внешнеполитическом ведомстве России

ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Россия ответит на новые санкции Евросоюза из-за дела блогера Алексея Навального, передает РИА Новости.

Россия ответит ЕС в случае введения санкций по Навальному>>

Дипломат добавил, что пока неизвестно, какой будет реакция Москвы.

"Для нас это не сюрприз, мы уже комментировали неоднократно. Евросоюз продолжает идти абсолютно неправовым путем, это абсолютно тупиковый путь, который разрушающе действует на двусторонние отношения и никоим образом не отвечает интересам самих европейских стран", — сказал Грушко.

Санкции по делу Навального

В октябре 2020 года ЕС и Великобритания ввели индивидуальные меры против шести россиян, включая директора ФСБ Александра Бортникова и замглавы администрации президента Сергея Кириенко, а также против одной организации. Ограничения накладывали по режиму санкций за распространение и применение химоружия, который ранее уже применялся в связи с делом Скрипалей.

Брюссель подозревает в отравлении Алексея Навального. Технически ограничения впервые будут оформлены по режиму за нарушение прав человека.

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Он предусматривает санкции за нарушение основных свобод и прав человека, в том числе свободы совести, права на мирные собрания, а также за геноцид, пытки, торговлю людьми, сексуальное насилие. Среди мер — заморозка активов на территории ЕС, запрет на въезд и транзит через территорию Евросоюза. Брюссель неоднократно осуждал арест Навального и замену приговора, а Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) призывал немедленно его освободить. В России решение ЕСПЧ назвали попыткой вмешательства во внутренние дела и давлением на суд. Согласно принятым поправкам к российской Конституции, международные обязательства Москва исполняет лишь в том случае, если они не противоречат законодательству страны.

В феврале Симоновский суд Москвы отменил основателю ФБК* условный срок, заменив его на 3,5 года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.

Алексей Навальный и его юристы считают преследование политически мотивированным. В то же время это утверждение опроверг Европейский суд по правам человека, хотя он присудил компенсации за домашний арест, которые власти уже выплатили.

*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента



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