Грузинскую диаспору России возглавил Давид Цецхладзе

ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Основатель "Фонда возрождения и развития российско-грузинских отношений" Давид Цецхладзе избран президентом Грузинской ФНКА в России.

Федеральная Грузинская национально-культурная автономия в России (ФГНКА) – единственное в России грузинское диаспорное объединение федерального уровня. Является формой национально-культурного самоопределения грузин, проживающих в России, в целях самостоятельного решения вопросов сохранения их самобытности, развития языка, образования, национальной культуры. Существует с января 2016 года.

Накануне, 1 марта, состоялась отчетно-выборная конференция Федеральной Грузинской национально-культурной автономии в России. Участники конференции единогласно проголосовали за кандидатуру нового президента организации – Давида Цецхладзе.

Отмечается, что экс-глава Грузинской ФНКА Георгий Цурцумия займет должность почетного президента организации.

Давид Цецхладзе с августа 2020 года занимал должность первого вице-президента Общероссийской общественной организации "Федеральная Грузинская национально-культурная автономия в России". Также является основателем и президентом Фонда Возрождения и развития русско-грузинских отношений.