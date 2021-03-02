12:27 02 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0101
  • 100 RUB4.4917
  • USD3.3268
Поиск
Давид Цецхладзе

Грузинскую диаспору России возглавил Давид Цецхладзе

© Sputnik / Levan Avlabreli
Россия
Получить короткую ссылку
133 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210302/251044824/Prezidentom-Gruzinskoy-FNKA-v-Rossii-naznachili-Davida-Tsetskhladze.html

Бывший руководитель Грузинской ФНКА Георгий Цурцумия займет должность почетного президента организации

ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Основатель "Фонда возрождения и развития российско-грузинских отношений" Давид Цецхладзе избран президентом Грузинской ФНКА в России.

Федеральная Грузинская национально-культурная автономия в России (ФГНКА) – единственное в России грузинское диаспорное объединение федерального уровня. Является формой национально-культурного самоопределения грузин, проживающих в России, в целях самостоятельного решения вопросов сохранения их самобытности, развития языка, образования, национальной культуры. Существует с января 2016 года.

Пассажирский терминал А международного аэропорта Внуково
© photo: Sputnik / Artem Zhitenev
Грузинская диаспора России попросила Путина о возобновлении авиасообщения

Накануне, 1 марта, состоялась отчетно-выборная конференция Федеральной Грузинской национально-культурной автономии в России. Участники конференции единогласно проголосовали за кандидатуру нового президента организации – Давида Цецхладзе.

Отмечается, что экс-глава Грузинской ФНКА Георгий Цурцумия займет должность почетного президента организации.

Давид Цецхладзе с августа 2020 года занимал должность первого вице-президента Общероссийской общественной организации "Федеральная Грузинская национально-культурная автономия в России". Также является основателем и президентом Фонда Возрождения и развития русско-грузинских отношений.



Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Сотрудница Serum Institute of India во время вакцинации против COVID-19 вакциной индийского производства CoviShield компании AstraZeneca
На эмоциях: как люди реагируют на прививку от коронавируса - фото
На железнодорожной сортировочной станции в Тбилиси загорелась цистерна - видео
Крупный пожар на железнодорожной станции в Тбилиси - видео
На чем ездили советские автолюбители
На чем ездили советские автолюбители
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться