Население просят не паниковать: МЧС России включит сирены оповещения в среду

Во всех регионах России с помощью электросирен и громкоговорителей будет подаваться сигнал "Внимание всем!"

ТБИЛИСИ, 2 мар – Sputnik. Во всех регионах России в среду пройдет масштабная проверка системы оповещения, рассказали в пресс-службе МЧС России.

"Третьего марта во всех субъектах страны будут проведены комплексные проверки готовности систем оповещения населения регионального и муниципального уровней. С 10.40 по местному времени запланирована подача сигнала "Внимание всем!" путем запуска электросирен и громкоговорителей, а также последующее замещение эфира трансляций на общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалах (до 1 минуты)", - сказали в ведомстве РИА Новости.

Проверки проводятся с целью отработки своевременного доведения проверочных сигналов и информации до населения об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

МЧС просит граждан сохранять спокойствие. В этом году подобные проверки запланированы 3 марта и 6 октября.