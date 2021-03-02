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Города мира - Москва

Население просят не паниковать: МЧС России включит сирены оповещения в среду

© photo: Sputnik / Maksim Blinov
Россия
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Во всех регионах России с помощью электросирен и громкоговорителей будет подаваться сигнал "Внимание всем!"

ТБИЛИСИ, 2 мар – Sputnik. Во всех регионах России в среду пройдет масштабная проверка системы оповещения,  рассказали в пресс-службе МЧС России.

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© photo: Sputnik / Maxim Blinov
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"Третьего марта во всех субъектах страны будут проведены комплексные проверки готовности систем оповещения населения регионального и муниципального уровней. С 10.40 по местному времени запланирована подача сигнала "Внимание всем!" путем запуска электросирен и громкоговорителей, а также последующее замещение эфира трансляций на общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалах (до 1 минуты)", - сказали в ведомстве РИА Новости.

Проверки проводятся с целью отработки своевременного доведения проверочных сигналов и информации до населения об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

МЧС просит граждан сохранять спокойствие. В этом году подобные проверки запланированы 3 марта и 6 октября.

Темы:
Новости из России (1602)
Теги:
МЧС России, Россия


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