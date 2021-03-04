Медиагруппа "Россия сегодня" объявила конкурс среди журналистов и блогеров

ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Медиагруппа "Россия сегодня" объявила о старте международного конкурса имени Юрия Левитана "Герои нашего времени". Журналисты и блогеры могут представить свои работы в четырех номинациях: авторская телевизионная программа, авторская радиопрограмма, аудиоподкаст и видеоблог. Прием заявок продлится до 5 мая 2021 года на странице проекта на сайте ria.ru.

Жюри конкурса, в состав которого войдут титулованные российские журналисты, теле- и радиоведущие, известные медиаэксперты, отберут лучшие работы о современных героях. По результатам работы экспертной группы будет сформирован шорт-лист. Он будет опубликован 15 июня на странице проекта. Победителей конкурса и призовые места жюри назовет на церемонии награждения 24 июня 2021 года в онлайн-формате. Призовой фонд составит 80 тыс. рублей в каждой из четырех номинаций. Победители номинаций получат диплом и денежный приз. Призеры конкурса, занявшие 2 и 3 место, получат памятный диплом. С условиями конкурса и техническими требованиями к работам подробно можно ознакомиться также на странице конкурса.

"Наш конкурс памяти уникального диктора Юрия Борисовича Левитана стартовал в преддверии важной для нашей медиагруппы даты – 80-летия создания Совинформбюро. Для нас этот проект – еще одна возможность поговорить о тех, кто является истинными героями нашего времени, и сделать это именно в тех медиаформатах, которые считываются современной аудиторией. Мы хотим дать возможность журналистам и блогерам проявить свой талант, показать свое мастерство и креативность мысли, а самое главное, мы хотим воодушевить людей на настоящие поступки", – отметил генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

Работы участников конкурса должны отличать яркий авторский стиль, оригинальность идеи и индивидуальный подход к подаче материала, журналистское мастерство и профессионализм, способность найти то выразительное средство, которое затронет струны души зрителей и слушателей.

Конкурс медиагруппы "Россия сегодня" носит имя Юрия Левитана – легендарного диктора Всесоюзного радио. С его уникальным голосом связана жизнь не одного поколения советской России. Имя Левитана связано в памяти людей, в первую очередь, с "голосом эпохи", "голосом Победы". Его голос ассоциируется у многих именно с фронтовыми сводками Совинформбюро, которые Левитан зачитывал на всю страну во время Великой Отечественной войны.

Проведение конкурса "Герои нашего времени" является частью юбилейных мероприятий медиагруппы "Россия сегодня", приуроченных к 80-летию Советского информбюро (Совинформбюро). От Советского информбюро, которое было основано через два дня после начала Великой Отечественной войны, 24 июня 1941 года, ведут свою историю крупнейшие международные новостные агентства России – Агентство печати "Новости", РИА Новости и международная медиагруппа "Россия сегодня". В течение года на ресурсах медиагруппы и внешних площадках будет реализован ряд проектов, посвященных истории агентств и тех, кто работал в них в разные годы.

"Россия сегодня" – международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы – "Зубовский, 4".