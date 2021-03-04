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В России начали проектировать аппарат для исследования Венеры

© photo : NASA/JAXA
Россия
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Создатели "Венеры-Д" намерены использовать базовую конструкцию советской посадочной станции, применявшуюся в миссиях "Венера" и "Вега"

ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. В России специалисты начали проектирование космического аппарата "Венера-Д", пишет РИА Новости со ссылкой на заведующую лабораторией спектроскопии планетных атмосфер Института космических исследований РАН Людмила Засова.

Ровер Perseverance после посадки на Марс
© REUTERS / NASA/JPL-Caltech
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"Началось. Речь идет об аванпроекте. Запуск должен быть в 2029 году", – сказала она.

Заявление Засовой подтвердил и научный руководитель института Лев Зеленый. Ранее он рассказал, что финансирование на эскизное проектирование выделят в этом году, а всего до 2025 года на эти работы может потребоваться около 550 миллионов рублей.

Что касается автоматической межпланетной станции "Венера-Д", то они состоит из орбитального и посадочного аппаратов для комплексного изучения атмосферы Венеры, ее поверхности, внутреннего строения и окружающей плазмы.

Изначально планировалось, что это станет совместным с американцами проектом, но в 2020 году "Роскосмос" заявил, что займется им как "независимым национальным проектом без широкого привлечения международной кооперации".

На данный момент известно, что создатели "Венеры-Д" намерены использовать базовую конструкцию советской посадочной станции, применявшуюся в миссиях "Венера" и "Вега". В общей сложности СССР осуществил 10 успешных посадок на Венеру.

Темы:
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