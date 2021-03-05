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Путин пошутил про “еще один дворец” - видео

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© video: Sputnik
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210305/251076055/Putin-poshutil-pro-esche-odin-dvorets---video.html

Президент РФ Владимир Путин пошутил про “еще один дворец” на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи “Мы вместе”. Подробнее - смотрите в видео

В ходе разговора одна из участниц пригласила президента России посетить открытие нового крупного реабилитационно-досугового центра под Стрельной. "Ну отлично. Выглядит, как еще один дворец, так что приеду. Только мне его не переписывайте”, - ответил президент.

Ранее команда оппозиционера Алексея Навального опубликовала фильм, в котором утверждается, что президент якобы построил дворец за 100 миллиардов рублей. Дворец находится на Черноморском побережье, недалеко от Геленджика. Путин в свою очередь заявлял, что ничего из указанного в фильме не принадлежит ни ему, ни его родственникам.

Теги:
Россия, Россия, Владимир Путин, Путин

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