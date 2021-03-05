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Клинические испытания вакцины против коронавируса

В России завершилась вторая фаза исследований вакцины "Спутник Лайт"

© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya
Россия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210305/251076992/V-Rossii-zavershilas-vtoraya-faza-issledovaniy-vaktsiny-Sputnik-Layt.html

"Спутник Лайт" входит в линейку "Спутник", разработанную Центром Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций

ТБИЛИСИ, 5 марта — Sputnik. Глава минздрава России Михаил Мурашко сообщил о завершении второй фазы клинических испытаний вакцины "Спутник Лайт", передает РИА Новости.

Результаты исследований уже направлены на оценку экспертов.

Кроме того, уже получено разрешение на проведение третьей фазы тестирования. Это исследование проведут на двух группах с использованием плацебо, оно должно завершиться к 28 января 2022 года.

"Спутник Лайт" входит в линейку "Спутник", разработанную Центром Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека.

По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, "лайт-версия" в основном ориентирована на внешние рынки, где есть сильные эпидемические очаги, а в России флагманом останется "Спутник V".

Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что использование "Спутника Лайт" в этих странах дает возможность сбить пик заболеваемости и уменьшить нагрузку на местное здравоохранение. Иммунитет после вакцинации будет сохраняться, скорее всего, в течение трех-четырех месяцев, а эффективность прививки составит около 85%, сказал ученый.

Схема предполагает только один укол (первый компонент "Спутника V") и более короткий период выработки антител. При этом даже если привитый заразится коронавирусом, тяжелый COVID-19 ему не грозит, поскольку возбудитель вируса не опустится в легкие. Чтобы продлить защиту, можно поставить второй компонент через три месяца.

Теги:
Коронавирус COVID-2019, Вакцина, Пандемия, Россия

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