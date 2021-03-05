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Боевая машина поддержки танков (БМПТ)

Российские специалисты создают новую броню для боевых машин

© photo: Sputnik / Host photo agency / Ilya Pitalev
Россия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210305/251078244/Rossiyskie-spetsialisty-sozdayut-novuyu-bronyu-dlya-boevykh-mashin.html

Новые конструкции должны существенно снизить массу машин при сохранении необходимого уровня защищенности

ТБИЛИСИ, 5 марта — Sputnik. Российские специалисты работают над новой бронью для боевой техники, сообщил гендиректор одного из разработчиков — "Военно-промышленной компании" ("ВПК") Александр Красовицкий.

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Новые конструкции должны существенно снизить массу машин при сохранении необходимого уровня защищенности, также это важно для водоходности, пояснил собеседник агентства.

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Сейчас специалисты проводят пять научных исследований в этой области.

"ВПК" совместно с Центральным научно-исследовательским институтом черной металлургии имени Бардина провело большую работу по уточнению ключевых позиций программы разработки и освоения производства новой стали для бронетехники. Уже в ближайшие месяцы мы готовы изготовить образцы броневых элементов из новых марок стали и приступить к их испытаниям на базе "Завода корпусов" (город Выкса, входит в состав "ВПК" — ред.)", — рассказал Красовицкий в беседе с РИА Новости.

"ВПК" основали в 2006 году. Компания занимается разработкой, производством, поставками, гарантийным и постгарантийным обслуживанием и утилизацией бронированных колесных машин, в первую очередь бронетранспортеров, и специальных машин "Тигр".

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