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Ампула на фоне логотипа Спутник V

Российская вакцина от COVID-19 стала второй в мире по числу одобривших ее стран

© photo: Sputnik / Владимир Трефилов
Россия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210306/251089654/Rossiyskaya-vaktsina-ot-COVID-19-stala-vtoroy-v-mire-po-chislu-odobrivshikh-ee-stran.html

Общая численность населения стран, в которых зарегистрирована вакцина "Спутник V", превысила 1,2 миллиарда человек

ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Российский "Спутник V" поднялся на второе место среди вакцин против коронавируса по количеству одобривших его стран, обогнав Pfizer, говорится в сообщении в официальном аккаунте вакцины в Twitter, который ведет РФПИ. Об этом пишет РИА Новости.

Арно Хидирбегишвили
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Хидирбегишвили рассказал о преимуществах российской вакцины "Спутник V"

Первое место в мире по числу государств, согласовавших применение препарата, сейчас занимает вакцина AstraZeneca, разрешенная в 49 странах, за ней следует "Спутник V" с 45 странами. Третью строчку занимает Pfizer (43 страны). Далее следуют вакцина Moderna (19 стран), а также три китайские вакцины: Sinopharm (18), Sinovac (16), CanSino (4). Восьмое место занимает вакцина Johnson & Johnson, ее одобрили четыре страны.

Общая численность населения 45 стран, в которых зарегистрирована вакцина "Спутник V", превысила 1,2 миллиарда человек.

В настоящее время применение "Спутника V" одобрили в России, Беларуси, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Кыргызстане, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдавии, Словакии, Анголе, Джибути, Республике Конго, Шри-Ланке, Лаосе и Ираке.

Накануне Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало экспертизу регистрационного досье вакцины от коронавируса "Спутник V" – препарат проверяют на соответствие стандартам ЕС по эффективности и качеству.

Сотрудница лаборатории проводит испытания вакцины Спутник V от COVID-19
© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya
Экспертиза начата: вакцину "Спутник V" проверяют в Евросоюзе

Минздрав зарегистрировал вакцину "Спутник V" в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19

Научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности. Эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

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