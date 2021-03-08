ВОЗ высоко оценила инвестиции России в науку и борьбу с COVID-19

​Гебрейесус и Мурашко также обсудили роль системы первичной медицинской помощи, продвижение здорового образа жизни и борьбу с неинфекционными заболеваниями

ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Руководитель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус положительно оценил вклад России в науку при создании вакцины "Спутник V", пишет РИА Новости.

"У меня состоялся конструктивный телефонный разговор с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко о реагировании на COVID-19 <...>, а также о вакцине "Спутник V" и ее включении в список лекарств, одобренных ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях. Я ценю инвестиции России в науку", – написал он в Twitter.

Minister Murashko & I also discussed the importance of strengthening #primaryhealthcare & enabling populations to have healthier lifestyles to prevent & #BeatNCDs. @WHO very much appreciates 🇷🇺's leadership & financial support in this domain. Together, for #HealthForAll. — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) March 7, 2021

​Гебрейесус и Мурашко также обсудили роль системы первичной медицинской помощи, продвижение здорового образа жизни и борьбу с неинфекционными заболеваниями.

"ВОЗ очень ценит ведущую роль России и ее финансовую поддержку в этой сфере", – заключил глава организации.

Как сообщали в пресс-службе Минздрава, "Спутник V" уже получили миллионы россиян. Препарат формирует устойчивый иммунитет, у него нет серьезных побочных эффектов.