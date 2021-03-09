Почему Little Big не едут на Евровидение-2021: комментарии артистов

Little Big должны были представлять Россию на Евровидении-2020 в Нидерландах с зажигательной композицией Uno, которую придумали сами артисты в январе минувшего года во время отдыха.
Впрочем, Евровидение-2020 отменили из-за пандемии коронавируса, но клип Little Big на официальном канале конкурса набрал рекордное количество просмотров – около 190 миллионов.
Почему Little Big не едут на Евровидение?
Лидер группы Илья Прусикин в понедельник назвал причины решения коллектива, согласованного с Первым каналом, занимающимся отбором участника.
"Во-первых, нашу песню сравнивали бы с Uno, а не с участниками конкурса. А во-вторых, в России очень много креативных и очень крутых артистов, которых должен услышать весь мир", - пояснил Прусикин.
О том, что Little Big не поедет на Евровидение-2021, группа сообщила и на своей странице в соцсети Instagram.
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По мнению артистов, в России много талантливых исполнителей и у каждого должна быть возможность показать себя за рубежом.
"Спасибо всем соотечественникам и зарубежным слушателям за невероятную поддержку! Благодаря вам клип на песню UNO стал самым популярным на YT-канале Eurovision Song Contest за всю историю существования конкурса", - так поблагодарили артисты своих поклонников за поддержку.
Little Big также пожелали удачи всем участникам национального отбора.
Евровидение - 2021
Евровидение - 2021 пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме (Нидерланды), в нем примут участие исполнители из 41 страны.
Организаторы планируют с соблюдением мер безопасности собрать артистов на одной сцене. В частности, все участники должны будут сдавать тесты на отсутствие коронавируса и соблюдать социальную дистанцию.
Исполнителям рекомендуют пройти карантин за пять дней до вылета в Нидерланды. При этом организаторы сообщили, что составы делегаций и количество журналистов сократят. Хотя будет ли присутствовать публика на выступлениях, пока неизвестно.
Россию на Евровидении - 2021 представит певица Manizha с песней Russia Woman - конкурсантку определили в понедельник в специальном праздничном шоу путем зрительского голосования. Среди претендентов были Manizha, #2Маши и Therr Maitz.
Материал подготовлен на основе открытых источников