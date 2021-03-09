Почему Вашингтон недоволен "Грузинской мечтой"? Данные российской разведки

Вашингтону не нравится, что Тбилиси "уклоняется от безро­потного выполнения американских требований", считают в СВР

ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Американские власти недовольны правящей партией Грузии "Грузинская мечта - демократическая Грузия", говорится в заявлении директора Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина, передает РИА Новости.

По мнению Нарышкина, Вашингтону не нравится, что Тбилиси "уклоняется от безро­потного выполнения американских требований".

"США еще со времен Саакашвили привыкли в "ручном режиме" управлять политическими процессами в Грузии, диктовать, как должна функционировать власть и какую линию проводить в отношении оппозиции... В Белом доме раздражены тем, что "мечтатели" не в полной мере выполняют установку безоговорочно следовать курсу на евроатлантическую интеграцию", - заявил он.

Глава СВР также сообщил, что США планируют наладить системную поддержку грузинских оппозиционеров и одновременно подорвать позиции правящей партии. Помимо этого, по словам Нарышкина, США настраивают своих европейских партнеров на поддержку грузинской оппозиции.

"В Вашингтоне дают понять властям Грузии, что дальнейшая линия Белого дома в отношении Тбилиси будет определяться готовностью грузинского руководства точно следовать американским указаниям", - заявил Нарышкин.

Он отметил, что пример Грузии свидетельствует о том, что стремление "отдельных национальных элит заручиться покровительством Вашингтона для решения своих текущих задач быстро приводит к утрате де-факто суверенитета и возможности проводить самостоятельную политику как на внешней арене, так и внутри собственной страны".

Политический кризис Грузии накалился после ареста лидера крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелия. Оппозиция называет его политзаключенным и требует немедленного освобождения. Кроме того, грузинская оппозиция обвиняет власти в фальсификации прошедших в 2020 году выборов в парламент и требует нового голосования.

Для деэскалации политического кризиса в Грузию прибыл президент Евросовета Шарль Мишель, который призвал стороны к диалогу и дал им двухнедельный срок прийти к компромиссу.