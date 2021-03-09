Почему Вашингтон недоволен "Грузинской мечтой"? Данные российской разведки

ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Американские власти недовольны правящей партией Грузии "Грузинская мечта - демократическая Грузия", говорится в заявлении директора Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина, передает РИА Новости.
По мнению Нарышкина, Вашингтону не нравится, что Тбилиси "уклоняется от безропотного выполнения американских требований".
"США еще со времен Саакашвили привыкли в "ручном режиме" управлять политическими процессами в Грузии, диктовать, как должна функционировать власть и какую линию проводить в отношении оппозиции... В Белом доме раздражены тем, что "мечтатели" не в полной мере выполняют установку безоговорочно следовать курсу на евроатлантическую интеграцию", - заявил он.
Глава СВР также сообщил, что США планируют наладить системную поддержку грузинских оппозиционеров и одновременно подорвать позиции правящей партии. Помимо этого, по словам Нарышкина, США настраивают своих европейских партнеров на поддержку грузинской оппозиции.
"В Вашингтоне дают понять властям Грузии, что дальнейшая линия Белого дома в отношении Тбилиси будет определяться готовностью грузинского руководства точно следовать американским указаниям", - заявил Нарышкин.
Он отметил, что пример Грузии свидетельствует о том, что стремление "отдельных национальных элит заручиться покровительством Вашингтона для решения своих текущих задач быстро приводит к утрате де-факто суверенитета и возможности проводить самостоятельную политику как на внешней арене, так и внутри собственной страны".
Политический кризис Грузии накалился после ареста лидера крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелия. Оппозиция называет его политзаключенным и требует немедленного освобождения. Кроме того, грузинская оппозиция обвиняет власти в фальсификации прошедших в 2020 году выборов в парламент и требует нового голосования.
Для деэскалации политического кризиса в Грузию прибыл президент Евросовета Шарль Мишель, который призвал стороны к диалогу и дал им двухнедельный срок прийти к компромиссу.