Кения и Марокко зарегистрировали вакцину "Спутник V"

Российская вакцина "Спутник V", таким образом, одобрена в 47 странах с общим населением свыше 1,2 миллиарда человек

ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Кения, которая стала десятой страной Африки, зарегистрировавшей российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", пишет РИА Новости. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.

"РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Республике Кения. Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). Таким образом, вакцина "Спутник V" одобрена в 47 странах с общим населением свыше 1,2 миллиарда человек", – заявили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

"Вакцина "Спутник V" одобрена уже в 10 странах Африки благодаря регистрации в Кении. В целом, российская вакцина зарегистрирована в 47 государствах по всему миру, и мы ожидаем, что их число продолжит расти в ближайшие недели. "Спутник V" – вакцина для всего человечества и один из главных препаратов для борьбы с пандемией", – прокомментировал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Позднее в РФПИ заявили о том, что королевство Марокко стало 48-й по счету страной, зарегистрировавшей вакцину "Спутник V".

Накануне член Научно-консультативного комитета Марокко по коронавирусу Саид Афиф сообщил РИА Новости, что комитет согласился одобрить использование вакцины "Спутник V" в королевстве.

"Вакцина "Спутник V" пользуется большим спросом как одна из наиболее эффективных и надежных вакцин против COVID-19 в мире, одобренная уже в 48 странах. Приветствуем положительное решение партнеров в Марокко о регистрации вакцины. Регулирующие органы по всему миру одобрили применение российского препарата, который часто является наиболее предпочитаемым инструментом для защиты населения от коронавируса", – прокомментировал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

На сегодняшний день применение вакцины "Спутник V" одобрено также в России, Беларуси, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Кыргызстане, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдавии, Словакии, Анголе, Джибути, Республике Конго, Шри-Ланке, Лаосе, Ираке и Северной Македонии.