Манижа и песня России на "Евровидении-2021": шансы и прогнозы на победу

Полуфиналы и финал 65-го ежегодного международного конкурса "Евровидение - 2021" пройдут в одном из крупнейших городов королевства Нидерланды - в Роттердаме. В нем примут участие исполнители из 40 стран

Россию на международном песенном конкурсе Евровидение-2021 представит певица Манижа с песней Russian Woman. Sputnik Грузия поинтересовался, каковы прогнозы и как оценивают шансы на победу певицы Манижи.

Прогнозы букмекеров на победу

Портал Eurovisionworld.com опубликовал котировки букмекеров на победу в конкурсе Евровидение.

Согласно прогнозам, наибольшие шансы на победу – 11% - имеет группа Daði og Gagnamagnið из Исландии. Второе место, по мнению букмекеров, с вероятностью 9% займет итальянский рок-бэнд Måneskin. Замыкает тройку главных претендентов на победу в "Евровидении - 2021" француженка Барбара Прави с песней Voilà.

Что касается 29-летней представительницы России Манижи Сангин, по прогнозам, ее шансы на победу с композицией Russian Woman ("Русская женщина"), согласно котировкам, составляют 2%.

Россияне выбрали Манижу, которая исполнит на "Евровидении - 2021" песню на русском и частично английском языках, по итогам национального зрительского голосования 8 марта во время специального шоу на Первом канале.

Среди претендентов были Manizha, #2Маши и Therr Maitz - Манижа в ходе отбора выступала третьей и набрала 39,7% голосов телезрителей, опередив вокалисток дуэта #2Маши всего на 4%.

Каковы шансы Манижи на победу?

Российский шоу-бизнес неоднозначно отреагировал на решение россиян и по-разному оценивает шансы претендентки из России на победу.

Продюсер Иосиф Пригожин ознакомившись с выступлением, назвал его "достойным", однако усомнился в ее шансах на победу, аргументируя это тем, что песню могут не воспринять.

Хорошей певицей назвал Манижу музыкальный продюсер Виктор Дробыш и пожелал ей хорошо выступить, хотя не видел ее выступления и ни разу даже не слышал песню Russian Woman.

В то же время во время национального отбора некоторые звезды и актеры, в том числе актриса Чулпан Хаматова и блогер Ида Галич в своем Instagram активно призывали голосовать за Манижу. А Филипп Киркоров лично поддержал Манижу после выступления и признался, что болел за нее.

Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, блогер Вадим Манукян удивлен, что в стране не нашлось более достойной песни и кандидата на конкурс. По его словам, на момент отказа группы Little Big ехать на Евровидение-2021 Россия у букмекеров находилась на третьем месте, а после объявления, что в этом году от страны поедет новый участник, шансы России понизились.

"После выступления всех трех участников наша страна оказалась на 6-м месте, а после оглашения победителя нацотбора на 7-м. Эти цифры и реакция соцсетей говорят о том, что Россия скорее всего не будет бороться в Роттердаме за победу", - сказал Манукян.

Популярная группа Little Big должна была представлять Россию на Евровидении-2020 в Нидерландах с зажигательной композицией Uno. Конкурс отменили из-за пандемии коронавируса, но клип Little Big на официальном канале конкурса набрал рекордное количество просмотров – около 190 миллионов.

Материал подготовлен на основе открытых источников