Манижа и песня России на "Евровидении-2021": шансы и прогнозы на победу

Россию на международном песенном конкурсе Евровидение-2021 представит певица Манижа с песней Russian Woman. Sputnik Грузия поинтересовался, каковы прогнозы и как оценивают шансы на победу певицы Манижи.
Прогнозы букмекеров на победу
Портал Eurovisionworld.com опубликовал котировки букмекеров на победу в конкурсе Евровидение.
Что касается 29-летней представительницы России Манижи Сангин, по прогнозам, ее шансы на победу с композицией Russian Woman ("Русская женщина"), согласно котировкам, составляют 2%.
Россияне выбрали Манижу, которая исполнит на "Евровидении - 2021" песню на русском и частично английском языках, по итогам национального зрительского голосования 8 марта во время специального шоу на Первом канале.
Среди претендентов были Manizha, #2Маши и Therr Maitz - Манижа в ходе отбора выступала третьей и набрала 39,7% голосов телезрителей, опередив вокалисток дуэта #2Маши всего на 4%.
Каковы шансы Манижи на победу?
Российский шоу-бизнес неоднозначно отреагировал на решение россиян и по-разному оценивает шансы претендентки из России на победу.
Продюсер Иосиф Пригожин ознакомившись с выступлением, назвал его "достойным", однако усомнился в ее шансах на победу, аргументируя это тем, что песню могут не воспринять.
Хорошей певицей назвал Манижу музыкальный продюсер Виктор Дробыш и пожелал ей хорошо выступить, хотя не видел ее выступления и ни разу даже не слышал песню Russian Woman.
В то же время во время национального отбора некоторые звезды и актеры, в том числе актриса Чулпан Хаматова и блогер Ида Галич в своем Instagram активно призывали голосовать за Манижу. А Филипп Киркоров лично поддержал Манижу после выступления и признался, что болел за нее.
Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, блогер Вадим Манукян удивлен, что в стране не нашлось более достойной песни и кандидата на конкурс. По его словам, на момент отказа группы Little Big ехать на Евровидение-2021 Россия у букмекеров находилась на третьем месте, а после объявления, что в этом году от страны поедет новый участник, шансы России понизились.
"После выступления всех трех участников наша страна оказалась на 6-м месте, а после оглашения победителя нацотбора на 7-м. Эти цифры и реакция соцсетей говорят о том, что Россия скорее всего не будет бороться в Роттердаме за победу", - сказал Манукян.
Популярная группа Little Big должна была представлять Россию на Евровидении-2020 в Нидерландах с зажигательной композицией Uno. Конкурс отменили из-за пандемии коронавируса, но клип Little Big на официальном канале конкурса набрал рекордное количество просмотров – около 190 миллионов.
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