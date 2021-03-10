Российские специалисты испытают модернизированный бомбардировщик Ту-160М

ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Объединенная авиастроительная корпорация, которая входит в российскую госкорпорацию ("Ростех"), передала на предварительные испытания бомбардировщик Ту-160М, оснащенный новыми двигателями НК-32-02, передает РИА Новости.

Самолет прилетел с Казанского авиазавода имени Горбунова на базу "Туполева" в Жуковский. Ракетоносцем управлял экипаж под руководством заслуженного летчика-испытателя Анри Наскидянца, полет прошел в штатном режиме, системы и оборудование отработали без замечаний.

"Новый ракетоносец Ту-160М оснащен двигателями НК-32-02 и модернизированным бортовым оборудованием, которое позволило улучшить характеристики базовой машины. Самолет успешно прошел заводские испытания", — говорится в пресс-релизе компании.

Ту-160М — модернизированный стратегический ракетоносец-бомбардировщик. Первый опытный Ту-160М был создан в рамках масштабной программы обновления строевых комплексов стратегической и дальней авиации, которую выполняет ПАО "Туполев". Первый полет самолет совершил 2 февраля 2020 года на аэродроме КАЗ имени Горбунова.

Государственные испытания Ту-160М начнутся в 2021 году, тогда же первые бомбардировщики поступят в войска, сообщало ранее Минобороны.