Фотокор РИА Новости номинирован на премию World Press Photo в трех категориях

ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Фотографическая серия "Потерянный рай" (Paradise Lost) о вооруженном конфликте в Нагорном Карабахе в сентябре-ноябре 2020 года специального фотокорреспондента РИА Новости Валерия Мельникова вошла в список номинантов самой престижной фотографической премии мира World Press Photo.

Серия Мельникова отмечена сразу в нескольких категориях: "Главные новости/Серии" (General News/Stories), "Фотоистория года" (World Press Photo Story) и "Фотография года" (World Press Photo of the Year). Для участия в последней категории была выбрана одиночная фотография "Покидая дом в Нагорном Карабахе" из серии "Потерянный рай".

© photo: Sputnik / Valery Mel'nikov Снимок, выбранный для категории "Фото года" – Азат Геворкян и его жена Анаик покидают свой дом в городе Лачин

Валерий Мельников становится лауреатом World Press Photo в третий раз. В 2017 году его фотографическая серия "Черные дни Украины" о трагических событиях в Донбассе (летом 2014 года) завоевала "золото" в категории "Долгосрочные проекты" (Long Term Projects). Вторая часть его документальной трилогии об украинском конфликте - "Под землей" (Underground), рассказывающая о мирных жителях Донбасса, "людях, живущих в тени войны" по определению самого автора, - объединила в себе фото, видео и аудио и завоевала в 2018 году "серебро" в категории "История в цифровом формате/Короткий метр" (Digital Storytelling/Short Form).

По словам Валерия Мельникова, конфликт в Нагорном Карабахе для него далеко не первый опыт работы в подобных ситуациях: "До этого я в течение пяти лет документировал последствия вооруженного конфликта в Донбассе. Аналогичные войны на территории бывшего СССР имеют много общего, хотя и различий тоже достаточно. Во всех случаях мы наблюдаем вооруженное столкновение противоборствующих сторон и страдания простых мирных жителей. Когда в 2020 году я приехал в Нагорный Карабах, я увидел многое из того, с чем я уже сталкивался: это колонны беженцев, которые покидают привычные места, местные жители, прячущиеся в подвалах во время обстрелов, разрушенные и покинутые города и поселки. Поэтому я решил сразу же продолжить освещение ситуации в Карабахе в том же ключе, что и в Донбассе, то есть показать гуманитарные последствия вооруженного конфликта. До этого я никогда не был в Нагорном Карабахе, и когда приехал, я сразу обратил внимание на необычное гостеприимство, открытость местных жителей – этнических армян, и на особую религиозность, которой буквально пропитан воздух. Итогом моей работы стала серия "Потерянный рай", которая рассказывает о последствиях этого гуманитарного конфликта с одной стороны, и это - документальный проект, конечно же, в первую очередь, но с другой стороны, в нем нашли отражение и библейский миф, и конкретная ситуация в регионе, и мое личное восприятие происходящего".

Мельников также отметил, что для него, как и для любого фотографа, чрезвычайно важно войти в число номинантов World Press Photo – самой престижной и известной международной премии для фотожурналистов.

Местный житель Анушаван стоит в гранатовом саду во дворе своего дома © photo: Sputnik / Valery Mel'nikov

Местные жители в поселке Тагавард © photo: Sputnik / Valery Mel'nikov

Местный житель Арег сидит у горящего дома в поселке Карегах, Нагорный Карабах © photo: Sputnik / Valery Mel'nikov 1 / 3 © photo: Sputnik / Valery Mel'nikov Местный житель Анушаван стоит в гранатовом саду во дворе своего дома

"Конечно, это очень почетно быть отмеченным жюри World Press Photo, но в то же время очень важно, что благодаря этому конкурсу мою работу смогут увидеть люди во всем мире", – подчеркнул он.

World Press Photo — крупнейшая и самая престижная ежегодная премия в области фотожурналистики. Ее сравнивают с "Оскаром" мира фотографии. На конкурс 2021 года было представлено 74 470 фотографий от 4 315 фотографов из 130 стран. Призовые места номинантов оргкомитет премии WPP назовет на церемонии награждения 15 апреля, которая пройдет в онлайн-формате.

Валерий Мельников — один из самых титулованных фотожурналистов современной России, снимающий в самых разных форматах и жанрах. Его работы входили в шорт-листы и выигрывали многочисленные международные и российские фотоконкурсы, в том числе World Press Photo 2017 & 2018, Magnum Photography Awards-2016, Pictures of the Year International 2016 & 2020, Intarget Photolux Awards-2019, Budapest International Foto Awards (BIFA)-2019, Life Framer 2017, Sony WAP 2015, Days Japan International Photo Journalism Award 2015, China International Press Photo Contest 2013, 2014, 2015, 2016, Bourse du Talent 2016, Vilnius Photo Circle 2015, KOLGA TBILISI PHOTO 2015, Professional Photographer of the Year 2014, "Золотой глаз России — 2017", "Серебряная камера — 2013" и другие.