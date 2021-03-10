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Актер Михаил Ефремов

Осужденного за смертельное ДТП Ефремова номинировали на премию "Ника"

© photo: Sputnik / Ilya Pitalev
Россия
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Новости из России (1610)
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Артист будет бороться за награду в категории "Лучшая мужская роль второго плана" за фильм "Француз" 2019 года

ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Известного российского актера театра и кино Михаила Ефремова, который отбывает наказание за смертельное ДТП в колонии в Белгородской области, номинировали на кинопремию "Ника".

Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
photo: courtesy of Press service of the Tagansky court
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Артист претендует на награду в категории "Лучшая мужская роль второго плана" за фильм "Француз" (2019 год), говорится на сайте награды. Конкурентами Ефремова являются Александр Балуев ("Француз") и Евгений Цыганов ("Одесса").

В этом году определятся лауреаты премии сразу за два года — 2020-й и 2019-й.

Ефремов, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.

В итоге скандального процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до семи с половиной лет. Защита планирует обжаловать приговор в кассации.

Темы:
Новости из России (1610)

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