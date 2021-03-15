В России заявили, что спрос на "Спутник V" в мире превышает предложение

"Спутник V" стал первой в мире официально одобренной вакциной от коронавируса SARS-CoV-2. На сегодняшний день его применение одобрено в десятках стран мира

ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Востребованность российской вакцины от COVID-19 в мире превышает предложение, однако на родине препарата приоритетом остается вакцинация россиян, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

"Сам тот факт, что спрос на российскую вакцину в мире велик, без преувеличения, велик - и спрос в настоящий момент значительно превышает предложение, которое могут обеспечить производственные мощности, конечно, он заставляет весьма и весьма напряженно работать Российский фонд прямых инвестиций", - сказал Песков.

Он напомнил, что как раз РФПИ уполномочен осуществлять международные связи для удовлетворения этих международных заявок на российскую вакцину.

"Фонд работает действительно днем и ночью. И, конечно же, по линии фонда и по линии правительственного штаба президент получает ежедневные доклады о том, как обстоят дела. С четким пониманием того, что непререкаемым приоритетом остается вопрос продолжения вакцинации россиян", - отметил Песков, говоря о том, насколько президент лично контролирует процесс признания и распространения российской вакцины от COVID-19 за рубежом.

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Минздрав России зарегистрировал "Спутник V" в августе 2020 года. Этот препарат стал первой в мире официально одобренной вакциной от коронавируса SARS-CoV-2. Он создан на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.

Научный журнал Lancet в начале февраля опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал эффективность в 91,6%.

На сегодняшний день применение вакцины "Спутник V" одобрено в десятках стран мира, в том числе в Армении, Беларуси, Аргентине, Венгрии, ОАЭ, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Черногории, Казахстане, Молдове и Словакии.

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