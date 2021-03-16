Кремль ответил на заявления Лондона о "российской угрозе"

В СМИ просочилась информация, что Лондон считает Россию "самой большой угрозой" государственного масштаба

ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Конфронтационный настрой Запада вызывает сожаление, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя новую стратегию оборонной и внешней политики Великобритании, в которой, по сообщениям СМИ, Россия указывается в числе главных угроз.

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В статье Sunday Times указывалось, что премьер Великобритании Борис Джонсон на этой неделе представит комплексный обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики. В документе Россию называют "самой большой угрозой" государственного масштаба. Это якобы вызвано "частыми агрессивными вторжениями" в британское воздушное пространство и приписываемой Москве готовностью "убивать диссидентов" на территории Соединенного Королевства.

"Конечно, подобный конфронтационный настрой может, действительно, вызывать только сожаление и даже озабоченность", — цитирует Пескова РИА Новости.

По его словам, подобный подход не имеет никакого отношения к реальному положению дел.

"Россия не была и не является ничьим противником, она не представляет собой угрозу ни для кого. Наоборот, как об этом неоднократно говорил президент Путин, мы выступаем за нормализацию и развитие добрых и взаимовыгодных отношений со всеми странами, мы хотим добрых отношений", — заключил представитель Кремля.

В начале марта глава МИД Сергей Лавров заявил, что отношения между двумя странами находятся в точке замерзания. Он напомнил, что Лондон на протяжении последних лет сохраняет антироссийский курс на увеличение санкционного давления.

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