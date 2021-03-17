13:18 17 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9660
  • 100 RUB4.5556
  • USD3.3205
Поиск
Лаборант держит в руках пробирку с пробой на антитела к COVID-19

В России разрабатывают прибор для определения наличия антител в домашних условиях

© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya
Россия
Получить короткую ссылку
Темы:
Новости из России (1615)
34 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/11/251192422.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210317/251192475/V-Rossii-razrabatyvayut-pribor-dlya-opredeleniya-nalichiya-antitel-v-domashnikh-usloviyakh.html

При использовании прибор будет напоминать глюкометр, на сенсор которого в специальное "окошко" нужно будет поместить каплю крови

ТБИЛИСИ, 17 мар – Sputnik. Российские ученые приступили к разработке портативного прибора, который позволит на дому определить наличие у человека антител к COVID-19, сообщают "Известия".

Над проектом работают специалисты НТИ "Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества" и межотраслевого инжинирингового центра "Композиты России" МГТУ им. Н. Э. Баумана.

Проблема за проблемой: как в Европе идет вакцинация от коронавируса - видео
video: Ruptly / ITN / Oxford University / Johnson & Johnson / Federal Chancellery of Austria
Проблема за проблемой: как в Европе идет вакцинация от коронавируса - видео

Портативный прибор будет состоять из биосенсора и блока-приставки к смартфону, который обработает полученную информацию. Ожидается, что система "увидит" антитела IgM и IgG, и кроме того, отличит их друг от друга.

"В качестве биочувствительного материла мы используем аптамеры. Это короткие, искусственно синтезированные кусочки ДНК или РНК, которые специфически взаимодействуют с маркерами заболевания. Аптамеры нанесены на чип, покрытый проводящим слоем из восстановленного оксида графена. При связывании с маркерами заболевания, в данном случае, с антителами, они приобретают дополнительный электрон или теряют его. Это меняет сопротивление проводящего слоя. Проходящий по нему ток увеличивается или уменьшается, что и регистрирует прибор", - сказал ведущий инженер межотраслевого инжинирингового центра "Композиты России" Иван Комаров.

При использовании прибор будет напоминать глюкометр. На сенсор в специальное "окошко" нужно будет поместить каплю крови. Спустя 2-3 минуты на экране должен отобразиться результат: есть ли антитела к SARS-CoV-2 в крови и каков их уровень.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Новости из России (1615)

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Эпидемия коронавируса - вакцинация вакциной AstraZeneca в Тбилисской инфекционной больнице
Прививки против ковида: в Грузии началась вакцинация - фото
Это чудо: как врачи спасли пациента с коронавирусом после 10 остановок сердца
Врачи спасли пациента с коронавирусом после 10 остановок сердца - видео
Российский фактор во внешней торговле Грузии
Российский фактор во внешней торговле Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться