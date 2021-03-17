В России разрабатывают прибор для определения наличия антител в домашних условиях

При использовании прибор будет напоминать глюкометр, на сенсор которого в специальное "окошко" нужно будет поместить каплю крови

ТБИЛИСИ, 17 мар – Sputnik. Российские ученые приступили к разработке портативного прибора, который позволит на дому определить наличие у человека антител к COVID-19, сообщают "Известия".

Над проектом работают специалисты НТИ "Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества" и межотраслевого инжинирингового центра "Композиты России" МГТУ им. Н. Э. Баумана.

Портативный прибор будет состоять из биосенсора и блока-приставки к смартфону, который обработает полученную информацию. Ожидается, что система "увидит" антитела IgM и IgG, и кроме того, отличит их друг от друга.

"В качестве биочувствительного материла мы используем аптамеры. Это короткие, искусственно синтезированные кусочки ДНК или РНК, которые специфически взаимодействуют с маркерами заболевания. Аптамеры нанесены на чип, покрытый проводящим слоем из восстановленного оксида графена. При связывании с маркерами заболевания, в данном случае, с антителами, они приобретают дополнительный электрон или теряют его. Это меняет сопротивление проводящего слоя. Проходящий по нему ток увеличивается или уменьшается, что и регистрирует прибор", - сказал ведущий инженер межотраслевого инжинирингового центра "Композиты России" Иван Комаров.

При использовании прибор будет напоминать глюкометр. На сенсор в специальное "окошко" нужно будет поместить каплю крови. Спустя 2-3 минуты на экране должен отобразиться результат: есть ли антитела к SARS-CoV-2 в крови и каков их уровень.

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