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Выставка конкурса им. А. Стенина в Страсбурге

Конкурс памяти Андрея Стенина подводит первые итоги 2021 года

© photo: Sputnik / Dominique Bouten
Россия
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Всего на конкурс 2021 года было подано порядка 4,5 тысячи работ из 70 стран мира со всех пяти континентов

ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. В конце февраля Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина завершил прием работ и объявляет первые результаты 2021 года.

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В свой новый год конкурс вновь расширил географию участников – впервые в его истории работы на конкурс прислали молодые фоторепортеры из Туниса, Таиланда и обеих Республик Конго.

Всего на конкурс 2021 года было подано порядка 4,5 тысячи работ из 70 стран мира со всех пяти континентов.

Абсолютными лидерами среди иностранных участников по числу присланных заявок стали фотографы Индии – их присутствие в конкурсе также выросло более чем на 40% в сравнении с прошлым годом. Они по праву занимают первое место в ТОП-10 участников конкурса вместе с российскими фотографами, число работ которых выросло почти на 20%.

В пятерку лидеров вошли также репортеры из Ирана, Бангладеш, Италии и Китая. Вслед за ними идут журналисты Испании, Бразилии – фотографы этой страны увеличили число своих заявок практически вдвое в сравнении с прошлым годом, – и Франции. Замыкают список лидеров фоторепортеры из Германии и Мексики, разделив между собой 10 место.

Команда международного жюри конкурса начнет отбор лучших из лучших присланных работ в конце апреля. Шорт-лист конкурса будет объявлен 16 июня на сайте stenincontest.ru.

Церемония награждения победителей пройдет в сентябре в Москве, тогда же стартует и мировое турне работ лауреатов конкурса им. Стенина. По традиции роуд-шоу включает крупные выставочные площадки в десятке городов в Европе, Азии, Латинской Америке, Африке, на Ближнем Востоке.

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С 2018 года в число экспозиционных площадок конкурса входит нью-йоркская штаб-квартира главной международной организации по укреплению мира и безопасности всех стран, Организации Объединенных Наций (ООН). С 2019 года выставки конкурса проходят также и в Совете Европы в Страсбурге.

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов – талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.

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