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Медицинский работник держит в руках российскую вакцину Спутник V

Военные атташе 34 государств мира привились российским "Спутником V"

© photo: Sputnik / Kirill Kalinnikov
Россия
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Темы:
Новости из России (1617)
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Sputnik Грузия
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Перед процедурой всем иностранным военным атташе измерили температуру тела, а также проверили симптомы инфекционных заболеваний

ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Военные атташе из 34 государств Азии, Африки, Европы, Латинской Америки, а также СНГ привились вакциной "Спутник V", говорится в сообщении Минобороны РФ.

"183 иностранных военных атташе из 34 стран СНГ, Азии, Африки, Европы и Латинской Америки приняли добровольное участие в проведении вакцинации от новой коронавирусной инфекции российским препаратом "Спутник V", – говорится в сообщении.

Как отмечает ведомство, перед процедурой всем иностранным военным атташе измерили температуру тела, а также проверили симптомы инфекционных заболеваний. Допущены к вакцинации были те, кто ранее не болел коронавирусом и не имел противопоказаний.

В настоящее время применение вакцины "Спутник V" одобрено уже в 50 странах.

Темы:
Новости из России (1617)

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