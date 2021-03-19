Военные атташе 34 государств мира привились российским "Спутником V"

Перед процедурой всем иностранным военным атташе измерили температуру тела, а также проверили симптомы инфекционных заболеваний

ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Военные атташе из 34 государств Азии, Африки, Европы, Латинской Америки, а также СНГ привились вакциной "Спутник V", говорится в сообщении Минобороны РФ.

"183 иностранных военных атташе из 34 стран СНГ, Азии, Африки, Европы и Латинской Америки приняли добровольное участие в проведении вакцинации от новой коронавирусной инфекции российским препаратом "Спутник V", – говорится в сообщении.

Как отмечает ведомство, перед процедурой всем иностранным военным атташе измерили температуру тела, а также проверили симптомы инфекционных заболеваний. Допущены к вакцинации были те, кто ранее не болел коронавирусом и не имел противопоказаний.

В настоящее время применение вакцины "Спутник V" одобрено уже в 50 странах.