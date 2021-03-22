О чем другие молчат-III сезон - "Немирный атом": 10 лет со дня аварии на Фукусиме

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/16/251233096.png
Sputnik Грузия
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210322/251234251/O-chem-drugie-molchat-III-sezon---Nemirnyy-atom-10-let-so-dnya-avarii-na-Fukusime.html
Главный редактор журнала Геоэнергетика.ру Борис Леонидович Марцинкевич рассказал о последствиях аварии на японской АЭС "Фукусима". Что будет дальше? Смотрите в видео
В середине марта исполнилось 10 лет со дня аварии на АЭС "Фукусима-1". Эта трагедия произошла в результате сильнейшего в истории Японии землетрясения и цунами.
Около полумиллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, а тысячи квадратных километров земли стали непригодны для жизни.
Смотрите в видео мнение эксперта о том, что же произошло и как выглядит обстановка на станции на день сегодняшний.