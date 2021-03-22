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О чем другие молчат-III сезон - "Немирный атом": 10 лет со дня аварии на Фукусиме

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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210322/251234251/O-chem-drugie-molchat-III-sezon---Nemirnyy-atom-10-let-so-dnya-avarii-na-Fukusime.html

Главный редактор журнала Геоэнергетика.ру Борис Леонидович Марцинкевич рассказал о последствиях аварии на японской АЭС "Фукусима". Что будет дальше? Смотрите в видео

В середине марта исполнилось 10 лет со дня аварии на АЭС "Фукусима-1". Эта трагедия произошла в результате сильнейшего в истории Японии землетрясения и цунами.

Около полумиллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, а тысячи квадратных километров земли стали непригодны для жизни.

Смотрите в видео мнение эксперта о том, что же произошло и как выглядит обстановка на станции на день сегодняшний.

Теги:
экспертное мнение, Экспертное мнение, Эксперты, аварии, Авария, происшествия, энергетика, Япония, АЭС Фукусима

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