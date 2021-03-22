О чем другие молчат-III сезон - "Немирный атом": 10 лет со дня аварии на Фукусиме

Главный редактор журнала Геоэнергетика.ру Борис Леонидович Марцинкевич рассказал о последствиях аварии на японской АЭС "Фукусима". Что будет дальше? Смотрите в видео

В середине марта исполнилось 10 лет со дня аварии на АЭС "Фукусима-1". Эта трагедия произошла в результате сильнейшего в истории Японии землетрясения и цунами.

Около полумиллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, а тысячи квадратных километров земли стали непригодны для жизни.

Смотрите в видео мнение эксперта о том, что же произошло и как выглядит обстановка на станции на день сегодняшний.